IBB sieht großes Potential in Tegel-Nachnutzung

Wenn der BER endlich eröffnet wird, soll sechs Monate später das letzte Flugzeug in Tegel landen. Was danach mit dem riesigen Gelände passieren soll, ist schon genau geplant. Eine Stadt der Zukunft soll es werden. Von Dominik Wurnig

Was nach den Flugzeugen kommt

Die Volkswirte der IBB, der Förderbank des Landes Berlin, simulierten in einer Modellrechnung drei Szenarien. Bei diesen sei in einem 20-Jahre-Zeitraum von Anfang 2018 bis Ende 2037 durch den Aufbau des Parks eine zusätzliche Wirtschaftsleistung zwischen 2,7 und 4,6 Milliarden Euro möglich, betonte der IBB-Vorstandsvorsitzende Jürgen Allerkamp am Samstag. Verbunden mit der Steigerung der Wirtschaftsleistung sei die Schaffung von Arbeitsplätzen.