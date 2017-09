Audio: Inforadio, 21.09.2017, Tina Friedrich

Streit mit Innenverwaltung vorerst beigelegt - Pro-Tegel-Bündnis reicht Angaben zur Ryanair-Spende nach

20.09.17 | 19:24 Uhr

Rechtliche Konsequenzen hatte Innensenator Geisel angedroht, wenn das Bündnis Berlin braucht Tegel nicht endlich die Unterstützung durch Ryanair offenlegt. Mehrfach waren Fristen verschoben worden. Am Mittwoch lieferte das Bündnis nun die Details. Von Tina Friedrich

Wochenlang ging es hin und her, nun hat das Bündnis geliefert: Berlin braucht Tegel hat die vom Senat angeforderten Angaben über die Unterstützung durch die Billigfluglinie Ryanair gemacht. Ein entsprechendes Schreiben ging am 20. September bei der Innenverwaltung ein. Der Brief, unterzeichnet von den FDP-Abgeordneten Sebastian Czaja und Marcel Luthe, sowie einem dritten Vertrauensmann des Bündnisses, liegt dem rbb vor. Demnach soll Ryanair 105 Großplakate selbst gestaltet, beauftragt und aufgestellt haben. Die Kosten werden auf 30.000 Euro geschätzt.



Wörtlich heißt es: "Insbesondere verbleibt es bei der Angabe einer von der Ryanair DAC getätigten eigeninitiierten und abgewickelten 'Unterstützungsleistung' durch Aufstellung von sogenannten Wesselmännern (…) zu einem geschätzten Marktwert von 30.000,- Euro." Die Innenverwaltung hatte kritisiert, dass das Bündnis diese Details nicht fristgerecht gemeldet hatte. Das Bündnis dagegen gibt an, die Unterstützung bereits am 5. August angekündigt und am 9. September deklariert zu haben - also ordnungsgemäß zum verlangten Zeitpunkt. In einem persönlichen Gespräch am Dienstagmorgen hatte die Innenverwaltung das Bündnis nun aufgefordert, die Angaben bis Mittwoch 12 Uhr nachzureichen.

Geisel drohte mit rechtlichen Konsequenzen

Für die Innenverwaltung ist die Angelegenheit damit erledigt, sagte Sprecher Martin Pallgen. "Damit ist für uns der Transparenzpflicht genüge getan. Jeder, den es interessiert, kann nun offiziell nachlesen, wer welche Summen gezahlt hat und was dafür geleistet wurde", so Pallgen. Geldspenden an die Trägerin eines Volksentscheids oder Unterstützung in Form einer Sachspende müssen ab einem Wert von 5.000 Euro unverzüglich bei der Innenverwaltung gemeldet werden. In dem Brief ist explizit nicht von einer Spende die Rede, sondern lediglich von einer "Unterstützung".

Der Sprecher der Innenverwaltung, Martin Pallgen, sagte dem rbb, dass er dagegen schon von einer Spende an das Bündnis ausgehe. "Es gab ja durchaus eine Verquickung: Das Logo der Trägerin war auf den Plakaten zu sehen, es gab einen Antrag auf Sondernutzung zur Aufstellung der Plakate. Die Trägerin war nicht unbeteiligt an der Aktion, und deshalb handelt es sich dabei um eine Unterstützerleistung, die von uns als Spende gesehen wird." Für die Anzeigepflicht mache das allerdings keinen Unterschied, so Pallgen weiter. Das Bündnis hatte Anfang August in einer E-Mail an die Innenverwaltung angekündigt, dass mit einer Unterstützung von Ryanair in der Höhe von vermutlich 30.000 Euro gerechnet werde. Aus Sicht des Bündnisses war das als Deklaration ausreichend. Die Innenverwaltung sah das anders. Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte am vergangenen Donnerstag im Berliner Abgeordnetenhaus mit rechtlichen Konsequenzen gedroht, sollte das Bündnis seinen Anzeigepflichten nicht nachkommen.