"Rechtswidrig und viel zu teuer" - Streit um Tegel-Brief des Senats

01.09.17 | 12:58 Uhr

Der Senat will per Brief an alle Berliner Haushalte noch einmal für die Schließung des Flughafens Tegel werben. Das Bündnis "Tegel bleibt offen" hält das für gesetzeswidrig. Die Grünen werben derweil dafür, für die Tegel-Schließung zu stimmen.



Gut drei Wochen vor dem Volksentscheid über den Flughafen Tegel geht der Streit um die Wahlwerbung zum Entscheid in die nächste Runde: CDU und FDP formulieren scharfe Proteste in Richtung Berliner Senat.



Es geht um den Brief, den der Senat an alle Berliner Haushalte schicken will. Darin soll für die geplante Schließung Tegels geworben werden. Die Flughafenbefürworter halten dieses Schreiben für rechtswidrig. Das berichtete zuerst die "Berliner Morgenpost".

Diskussion - Welche Zukunft für Tegel? Am 19. September diskutieren der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD), Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) und Sebastian Czaja von der Berliner FDP über Berlin den Flughafen Tegel. Präsentiert von "Tagesspiegel" und rbb ab 19 Uhr in der Urania. Kostenlose Eintrittskarten zur Veranstaltung können Sie hier reservieren.



Vorwurf: unzulässige Formen der Abstimmungsbeeinflussung

Mehrere Politiker der beiden Parteien sehen mit dem Versenden der Briefe demnach einen mehrfachen Rechtsbruch. Es gehe unter anderem um unzulässige Formen der Abstimmungsbeeinflussung. Außerdem geht die Opposition im Abgeordnetenhaus von hohen Ausgaben seitens des Senats aus - so hoch, dass das sogenannte Gebot der Waffengleichheit verletzt sei. Auf 200.000 Euro hat der Senat die Kosten für die Versendung veranschlagt. "Wir haben eigene Berechnungen angestellt und glauben dass eine solche Aktion etwa 650.000 Euro kosten würde", sagte Sebastian Czaja (FDP) gegenüber rbb|24.



Die Trägerin des Volksentscheides, das Bündnis "Berlin braucht Tegel", könne sich ähnliche Gegenkampagnen nicht leisten. Das Bündnis prüfe deshalb rechtliche Schritte. Wenn Aussicht auf Erfolg vor Gericht besteht, könnte "Berlin braucht Tegel" aktiv werden, so Czaja.



Grüne werben für Tegel-Schließung

Am Rande ihrer Klausurtagung im brandenburgischen Kremmen werben die Berliner Grünen derweil dafür, für die Tegel-Schließung zu stimmen. In einem am Freitag veröffentlichten Aufruf fordern die Fraktionschefinnen Antje Kapek und Silke Gebel die Opposition dazu auf, die Debatte um Tegel sachlich zu führen: "Dazu gehört für uns auch, ehrlich zu sagen, wie niedrig die Chancen für den tatsächlichen Weiterbetrieb sind, und dass keine falschen Informationen verbreitet werden." Der Volksentscheid über die Offenthaltung des Flughafens Tegel findet am 24. September statt, parallel zu Bundestagswahl.