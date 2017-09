Mit juristischen Mitteln wollte die Initiative "Berlin braucht Tegel" verhindern, dass der Senat Info-Post zum Airport Tegel an die Bürger schickt. Bislang blieb sie erfolglos. Am Donnerstag kassierte die Initiative eine Schlappe am Oberverwaltungsgericht.

Der Berliner Senat will mit einem Info-Brief dafür werben, dass der Flughafen Tegel wie geplant geschlossen wird und an die Bürger appellieren, beim Volksentscheid am 24. September mit Nein zu stimmen. 430.000 Euro soll die Briefaktion kosten.

Die Initiative "Berlin braucht Tegel", die den Flughafen offen halten will, sah darin eine rechtswidrige Werbeaktion, weil staatliche Gelder genutzt werden. Deshalb zog sie vor Gericht.

Das Berliner Verwaltungsgericht wies jedoch am Mittwoch einen Eilantrag von Tegel-Befürwortern gegen die Briefaktion zurück. Der Antrag sei aus formalen Gründen unzulässig, aber auch inhaltlich unbegründet, teilte das Gericht mit. Die Initiative "Berlin braucht Tegel" legte daraufhin gegen den Beschluss beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg Beschwerde ein.

Nach dem Beschluss vom Donnerstag sagte Mit-Initiator Sebastian Czaja (FDP) dem rbb, dass nicht an einen Gang zum Verfassungsgericht gedacht werde. Somit wäre der Rechtssteit um den Brief beendet. Damit kann die rot-rot-grüne Landesregierung ihren Brief an 1,2 Millionen Haushalte verschicken und für die Schließung des Flughafens werben. Die Landesgeschäftsführerin der Berliner SPD Anett Seltz sagte nach der Entscheidung am Donnerstag, Demokratie funktioniere nach klaren Spielregeln, an die sich auch die FDP halten müsse, wenn sie im politischen Berlin wieder Fuß fassen wolle.