Der Berliner Senat darf seinen geplanten Brief zum Flughafen Tegel versenden. Das teilte das Verwaltungsgericht am Mittwochmorgen mit. Es habe einen Eilantrag der Initiative "Berlin braucht Tegel" zurückgewiesen.

Die Landesregierung will mit dem Brief an die 1,2 Millionen Berliner Haushalte für die Schließung des Flughafens Berlin-Tegel werben und erreichen, dass viele beim Volksentscheid am 24. September mit Nein stimmen. Die Initiative setzt sich jedoch für den Weiterbetrieb des Flughafens ein und versuchte, den Briefversand zu stoppen. Dabei argumentierte sie mit der Höhe der Kosten - laut Verwaltungsgericht rund 431.000 Euro.



Die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts wies den Eilantrag jedoch zurück. Er sei vom Rechtsweg her "bereits unzulässig", wäre aber im Übrigen auch "mangels Anordnungsanspruch auch unbegründet". Denn der Senat dürfe mit "angemessenen Mitteln" für seine Haltung im Volksentscheid werben.

Was jedoch angemessen sei, ergebe sich auch daraus, was die Initiative für ihre Ja-zu-Tegel-Werbung ausgebe. Dazu habe sie aber "nicht ausreichend konkrete Angaben" gemacht.



Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt werden.