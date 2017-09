CDU Berlin vs. CDU Bund

Als Vorsitzende der Berliner CDU würde Monika Grütters den Flughafen Tegel gerne offen halten, wie sie der rbb-Welle Radioeins sagt. Als Kulturstaatsministerin ist Grütters jedoch Teil der Bundesregierung - und die will Tegel schließen. Von Oliver Noffke

Wie geht Grütters mit diesem Widerspruch um? Wo sie doch auch im Mai an der Unterzeichnung der aktualisierten Version des Hauptstadtfinanzierungsplans teilnahm - darin wird geregelt, dass der Bund gewisse Kosten übernimmt, weil die Stadt der Regierungssitz ist. Es geht um Mehrkosten bei der inneren Sicherheit, bei der Kulturförderung, um Immobilien - und Tegel.

Tegel schließen oder doch offenhalten? Diese Frage bringt Monika Grütters immer wieder in die Bredouille. Grütters ist Vorsitzende der Berliner CDU, die nach einer Mitgliederbefragung entschieden hat, sich für eine Offenhaltung einzusetzen. Gleichtzeitig ist Grütters aber auch Kulturstaatsministerin und damit Teil der Bundesregierung von CDU-Kanzlerin Angela Merkel, die sich mehrfach gegen eine Offenhaltung ausgesprochen hat .

Momentan gehört der Grund und Boden auf dem Tegel steht dem Bund. Wird der Flughafen irgendwann geschlossen, soll das Gelände an das Land Berlin verkauft werden. Und zwar "nach dem Inkrafttreten der Aufhebung der Betriebsgenehmigung und der Planfeststellung als Flughafen", wie es darin heißt. Nach wie vor ist Gesetz, dass Tegel diese Genehmigung verliert, sechs Monate nachdem der BER eröffnet wurde. Und der Hauptstadtfinanzierungsvertrag nimmt darauf direkt Bezug. Grütters hat das unterschrieben.



Dennoch sieht die Vorsitzende der Berliner CDU in diesem Vertrag keine Geschäftsgrundlage für eine Schließung, wie sie am Donnerstag der rbb-Welle Radioeins sagte. Es gehe lediglich um die Grundstücke und wie der Verkauf gehandhabt würde, falls Tegel schließt. Deshalb stehe der Vertrag auch nicht im Widerspruch zur geforderten Offenhaltung, so Grütters. Es wäre besser, Tegel zu schließen, "wenn wir irgendwann 40 Millionen abfertigen können, wie und wo auch immer", sagte sie Radioeins.