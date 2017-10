Der pensionierte Bundesverwaltungsrichter Stefan Paetow soll nun in der Debatte über den Weiterbetrieb des Berliner Flughafens Tegel moderieren. Das hat der Jurist am Dienstag dem rbb bestätigt. Er bezeichnete sich selbst aber nicht als Schlichter, sondern als neutralen Gutachter.

Der Berliner Senat versucht es jetzt wie die Baden-Württembergische Landesregierung beim Bahnhof Stuttgart 21. Sie setzt einen Schlichter ein, weil der Flughafen Tegel so beliebt bei den Berlinern ist, dass beim Volksentscheid am 24. September eine Mehrheit von 56,4 Prozent für dessen Offenhaltung plädierte.

Paetow war am Bundesverwaltungsgericht zuletzt unter anderem für Rechtsfragen rund um den Bau und Betrieb von Flughäfen zuständig. Der Verkehrsexperte musste sich schon mit der Planfeststellung des BER beschäftigen, als er noch Großflughafen Schönefeld (Berlin-Brandenburg International) hieß, im Jahr 2006. Er leitete als Vorsitzender Richter das bis dahin größte Verfahren in der Geschichte des Bundesverwaltungsgerichtes in Leipzig. Nach einem Bericht der "B.Z." waren es 4.000 Kläger, 1.800 Aktenordner und 400.000 Druckseiten, die bei Prozess-Auftakt von Paetow und seinen Kollegen gesichtet worden waren.