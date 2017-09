991.832 Berliner stimmten am Sonntag für den Weiterbetrieb des Flughafens Tegel - Gespräche über die Zukunft Tegels seitens des rot-rot-grünen Senats sind unumgänglich, selbst wenn der eigentlich nicht will. Bis zuletzt hatten sich alle drei Flughafen-Gesellschafter immer wieder gegen die Weiternutzung Tegels ausgesprochen. Und Müller bekräftigte kurz nach der Wahl, seine Meinung habe sich nicht geändert. Ähnlich äußerte sich auch Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke. Doch das Ergebnis des Berliner Volksentscheids vom Sonntag hat nun offenbar auch einer Brandenburger Initiative Mut gemacht: Nach "Berlin braucht Tegel" sammelt jetzt der Verein "Brandenburg braucht Tegel" Unterschriften im Berliner Umland, um die Schließung zu verhindern. Dahinter steckt - wie auch schon bei der Berliner Variante - die FDP.

Vorstandsvorsitzender des Vereins ist Lars Lindemann. Er selbst ist Brandenburger, geboren in Herzberg, Landkreis Elbe-Elster, heute wohnt er in Kleinmachnow. Für die FDP aber steht er auf der Berliner Seite. 2009 bis 2013 saß er mit einem Listenplatz im Bundestag, seit 2010 ist er Landesschatzmeister der Berliner FDP. Nun aber setzt er sich offenbar für die Brandenburger in Sachen Tegel ein. Lindemann fordert mit seiner Initiative das Land Brandenburg auf, "die jetzt anstehenden Schritte des Berliner Senats" zu unterstützen. "Die Landesregierung von Brandenburg hat nach dem Ergebnis des Volksbegehrens in Berlin auch allen Grund dazu", so Lindemann weiter. Nach einer repräsentativen Umfrage befürworten 60 Prozent der Brandenburger die Offenhaltung von Tegel, sagt der FDP-Politiker. Er fordere eine klare Positionierung der Landesregierung - auch weil der Regierende Bürgermeister Berlins, Michael Müller, zuletzt immer wieder die "Rechtspositionen des Landes Brandenburg als Begründung ins Feld geführt hat, nicht handeln zu können."

Müller hatte direkt nach der Wahl am Montag angekündigt, Gespräche mit den anderen Airport-Gesellschaftern Bund und Brandenburg aufzunehmen. Er werde jetzt an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Ministerpräsident Woidke schreiben. Dabei wolle er erkunden, ob sich deren Position durch den Volksentscheid geändert habe.



Offen bleibt außerdem, inwiefern ein Volksbegehren in Brandenburg zum von der FDP gewünschten Erfolg führen könnte. Die letzten größer angelegten Aktionen - abgesehen vom Volksbegehren "Stoppt Massentierhaltung" - jedenfalls waren es nicht: Eine Initiative gegen Windräder war am Unterschriftenquorum gescheitert. Und auch das Volksbegehren "Keine 3. Startbahn am BER" scheiterte: Am Ende fehlten fast 30.000 Unterschriften.