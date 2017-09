Audio: Inforadio | 25.09.2017 | Interview mit Berlins Regierendem Michael Müller

Mehrheit stimmt für Offenhaltung des Flughafens - Müller muss über Tegel sprechen, ob er will oder nicht

25.09.17 | 11:47 Uhr

Nach dem Volksentscheid sieht sich Berlins Regierender Müller (SPD) dazu gezwungen, mit den anderen Eigentümern über die Zukunft von Tegel zu sprechen. Auch Brandenburgs Flughafen-Koordinator sieht nun zuerst Berlin am Zug - ohne nochmals eindeutig Position zu beziehen.

Für ihn persönlich sei es keine schöne Situation, gab der Regierende Bürgermeister Berlins, Michael Müller (SPD) am Montagmorgen im rbb zu. Die Mehrheit der Berliner Bürger will Tegel offen halten und wendet sich damit gegen den Plan der Landesregierung, den Flughafen nach der Eröffnung des BER zu schließen. Nun müsse er die anderen Gesellschafter - Bund und Brandenburg - fragen, ob diese dazu bereit seien, "ihre Position der letzten 20 Jahre zu ändern und einen neuen Weg zu gehen, der juristisch und finanziell abenteuerlich ist", so Müller. Bei der Entscheidung für Tegel hätten wohl Emotionen, vornehmlich die Verärgerung über den BER eine große Rolle gespielt. Daran sei auch nichts schön zu reden. Eine "Zukunftsperspektive für die nächsten 30 Jahre" ist Tegel für Müller aber trotzdem nicht. Ebenso lehnte er nach dem erfolgreichen Volksentscheid persönliche Konsequenzen ab.

Brandenburg wartet auf Müller

Flughafen-Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider sieht den Berliner Senat am Zug. "Der Volksentscheid richtet sich an den Berliner Senat und der muss nun auf die Gesellschafter zugehen, wie es der Regierende Bürgermeister Michael Müller ja bereits angekündigt hat", sagte der Staatssekretär, der auch Brandenburgs Flughafen-Koordinator ist, am Montag.

Bürgermeister Schönefeld: Entscheidung kann und entlasten

Sebastian Czaja, Fraktionsvorsitzender der Berliner FDP, forderte Müller am Montagmorgen dazu auf, in den Gesprächen Stellung zu beziehen. Müller müsse Brandenburg sagen, "dass man sich für zwei Infrastrukturen einsetzt, nämlich für die Eröffnung von BER und für den Flughafen Tegel." Rechtlich sei das möglich. Am Sonntagabend hatte aber auch Czaja eingeräumt, dass ein Umsteuern schwer werde. Schönefelds Bürgermeister Udo Haase (parteilos) sagte, er freue sich für die Schönefelder und die anderen Umlandgemeinden des BER, weil "diese Entscheidung in jedem Fall bei uns Entlastung bringen könnte." Es sei notwendig und richtig, Tegel als Flughafen "für die Regierung, die allgemeine Luftfahrt und als Havarie- und Notlandeplatz mit sehr eingeschränkten Start- und Landezeiten zu erhalten." Nur so könne es der großen Politik gelingen, Vertrauen zurückzugewinnen und dem Volk zu zeigen, dass Abstimmungen nicht völlig sinnlos seien. Georg Pazderski, der Fraktionsvorsitzende der AfD, bezeichnete das Ergebnis als "eine deutliche Klatsche für den rot-rot-grünen Senat, der gegen jede Vernunft die Schließung des Flughafens durchsetzen" wolle. Der CDU-Fraktionsvorsitzende, Florian Graf, forderte Müller dazu auf, "den demokratischen Bürgerwillen in einer neuen Flughafenpolitik umzusetzen." Sowohl CDU als auch AfD hatte den Volksentscheid für die Offenhaltung von Tegel unterstützt.

Pankow nur knapp dagegen - Reinickendorf stimmt für Tegel

Beim Volksentscheid hatte sich eine Mehrheit für den Weiterbetrieb ausgesprochen. 56,1 Prozent der Wähler votierten für das Offenhalten des Flughafens, 41,7 Prozent forderten eine Schließung Tegels. Nur drei von zwölf Berliner Bezirken stimmten für die Offenhaltung Tegels: Lichtenberg, Friedrichshain-Kreuzberg und Pankow. Erstaunlich: In dem besonders vom Fluglärm belasteten Bezirk Pankow erreichten die Tegel-Gegner nur rund 55,1 Prozent. In Reinickendorf stimmten sogar 63,7 Prozent für Tegel. Der Ausgang der Abstimmung hat keine unmittelbare rechtliche Konsequenz, sondern ist nur eine Aufforderung an den Berliner Senat, sich für die Offenhaltung einzusetzen. Der Berliner Senat kann nicht alleine über den Kopf der beiden anderen Eigentümer - das Land Brandenburg und der Bund - hinweg entscheiden. Zudem ist nach derzeitiger Rechtslage die Betriebsgenehmigung für den neuen Hauptstadtflughafen an die Tegel-Schließung gekoppelt. Der alte Flughafen muss innerhalb von sechs Monaten nach BER-Eröffnung geschlossen werden.