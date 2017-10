Nach dem Volksentscheid zur Offenhaltung des Flughafens Tegel wollen Berlin und Brandenburg voraussichtlich bei einem Treffen am 6. November über das Thema sprechen. Die beiden Regierungschefs Michael Müller und Dietmar Woidke (beide SPD) laden an dem Tag zu einer Landesplanungskonferenz ein, wie Berlins Senatssprecherin Claudia Sünder am Dienstag sagte. Dort werde Berlin sicherlich auch über die Ergebnisse des Volksentscheids berichten.

Die Finanzverwaltung werde außerdem schnellstmöglich zu einer Gesellschafterversammlung einladen. Die Ressorts des Berliner Senats seien dazu aufgerufen, eine Folgenabschätzung zu erstellen. "Wenn diese Folgenabschätzungen vorliegen, werden sie durch ein unabhängiges Begutachter-Verfahren bewertet", erklärte Sünder.