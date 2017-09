Es wird tosend applaudiert, gebuht, gepfiffen, gejohlt. Wenige Tage vor dem Volksentscheid bewegt der Weiterbetrieb des Flughafens Tegel die Berliner wie kaum ein anderes Thema, wie sich am Dienstagabend in der Urania zeigte. Von Andrea Marshall

Den lautesten und längsten Applaus an diesem Abend bekommt Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD). Bei der Podiumsdiskussion über die Zukunft des Flughafens Tegel in der Berliner Urania geht es in diesem Moment um die Frage, ob das Gelände nach der Schließung des Airports tatsächlich gebraucht wird, um bezahlbare Wohnungen zu bauen. Die FDP, die den Flughafen offenhalten will, bezweifelt das. Für Wohnungsbau gebe es genügend andere Flächen in der Stadt, hatte Fraktionschef Sebastian Czaja gerade ausgeführt.

Im Saal wird dann nicht nur lautstark applaudiert, sondern auch gebuht, gepfiffen, zwischengerufen und gejohlt. Die Veranstaltung ist für rund 1.000 Zuschauer restlos ausverkauft, sie wird in einen zweiten Saal der Urania übertragen. Die Gegner des Weiterbetriebs sind im Publikum wohl leicht in der Mehrheit, wie die auf Bitten der Moderatoren Anna Kyrieleis (rbb) und Lorenz Maroldt (Tagesspiegel) hochgehaltenen roten und grünen Karten zeigen.

Fünf Tage vor dem von der FDP initiierten Volksentscheid über den Weiterbetrieb des Flughafens Tegel geht es bei der Veranstaltung von rbb und Tagesspiegel am Dienstagabend hoch her. Schon vor Beginn ziehen mehrere hundert Demonstranten gegen die Offenhaltung vom Kudamm zum Urania-Gebäude, darunter Prominente wie Jürgen Trittin von den Grünen oder die Schauspielerin Jasmin Tabatabai.

Das rbb Fernsehen strahlt am Mittwoch um 22:15 Uhr eine 45-minütige Zusammenfassung der großen Tegel-Diskussion vom Dienstag aus. Moderiert wurde die Veranstaltung in der Berliner Urania von Anna Kyrieleis (rbb) und Lorenz Maroldt (Tagesspiegel)

Michael Müller entgegnet, dass der BER "schrittweise und sachgerecht" ausgebaut werden solle – Applaus. Seit 2015 gebe es einen Ausbauplan. Airports in aller Welt würden bei laufendem Betrieb angepasst, das sei nicht ungewöhnlich. "Aber gibt es der FDP nicht zu denken, dass Ihre natürlichen Bündnispartner wie die IHK, Handwerkskammer, IBB … sagen, was Sie erzählen, ist wirtschaftlicher Wahnsinn", keilt Müller mit Blick auf die Kosten eines dauerhaften Tegel-Weiterbetriebs in Richtung Czaja. Er bekommt viel Beifall dafür.

Tegel-Befürworter Sebastian Czaja wirft dagegen die Frage auf, ob die Tegel-Anwohner ab dem 1. Januar 2019 einen verbindlichen Anspruch auf Lärmschutz haben. Denn dann tritt eine bundesweite Gesetzesänderung ein, und der Flughafen dürfte wegen der Verzögerungen am BER in jedem Fall noch in Betrieb sein. "Dass Sie jetzt den Lärmschutz für sich entdeckt haben, ist eine Farce", entgegnet Ramona Pop unter Gejohle. "Die Schließung von Tegel ist der beste Lärmschutz."

Viel Raum in der Debatte bekommt das Thema Lärmschutz. Müller und Pop heben mehrmals hervor, dass mit der Schließung von Tegel 300.000 Anwohner in Reinickendorf, Pankow und Spandau von Lärm und Gefahren entlastet würden. "Diese Chance haben wir jetzt", sagt Müller. Minutenlanger Applaus.

"Es sind riesige Investitionssummen im Haushalt, die natürlich auch für so etwas zur Verfügung stehen", erklärt dazu der Regierende Bürgermeister. Der Lärmschutz werde schrittweise für ein begrenztes Areal um den Flughafen Tegel herum sichergestellt. "Wenn ich aber für eine große Gruppe Berlinerinnen und Berliner für einen dauerhaften Flugbetrieb in Tegel Lärmschutz umsetzen muss … dann landet das im Milliardenbereich", warnt Müller. "In Schönefeld zahlen wir inzwischen 700 Millionen Euro. Da kann sich jeder ausrechnen, was es hieße, für Pankow, Spandau, Reinickendorf dauerhaften Lärmschutz zu finanzieren."

Matthias Brauner, CDU-Chef in Siemensstadt und Vorsitzender des CDU-Forums Stadtentwicklung, fordert den Senat auf, das Geld für den Tegel-Lärmschutz im Haushalt einzuplanen und Antragsverfahren, wie sie bereits rund um den BER gelaufen sind, auch für die Tegel-Anwohner bereitzustellen. Fluglärmkarten würden derzeit erarbeitet. Brauner macht keinen Hehl daraus, dass er persönlich Tegel geschlossen sehen will – anders als sein CDU-Landesverband, der sich nach einem Mitgliedervotum für den Weiterbetrieb ausgesprochen hat.

Der Verfassungsrechtler Sodan überrascht im weiteren Verlauf mit dem Hinweis auf eine rechtliche Möglichkeit zur Tegel-Offenhaltung, von der bisher kaum die Rede war: Der Landesentwicklungsplan von 2003, der die "Single Airport"-Variante und damit die Schließung von Tegel (und damals Tempelhof) vorschreibt, könne prinzipiell geändert werden. Es sei aber denkbar, dass Brandenburg gar nicht so stark wie bisher gedacht an der Schließung Tegels festhalte, weil bei einer Offenhaltung wiederum Brandenburger BER-Anwohner beim Lärmschutz entlastet würden. (Applaus)

"Was halten Sie denn von den vorliegenden Gutachten?" fragt Maroldt schließlich. Hier wird der Verfassungsrechtler sehr deutlich – und zerreißt die beiden Expertisen, die kürzlich im Auftrag des Senats vorgelegt wurden, buchstäblich in der Luft. "Das Kurzgutachten von Herrn (Reiner) Geulen …glänzt sicherlich nicht durch eine besondere fachliche Tiefe." Gelächter, Beifall. Der frühere OVG- Präsident Jürgen Kipp wiederum habe das Gegenteil von dem erklärt, was er zuvor in der rbb-Abendschau gesagt habe. "Ein Anwalt wird in der Regel das bestätigen, was der Auftraggeber gerne hören möchte", ätzt Sodan.

An den Regierenden Bürgermeister gewandt, fragt er dann rhetorisch: "Warum haben Sie nicht vor ein oder zwei Jahren seriöse rechtswissenschaftliche Gutachten renommierter Verwaltungsrechtler in Auftrag gegeben? Wissenschaftler, die nicht in Berlin involviert sind, die in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg oder Bayern sitzen? Anerkannte Universitätsprofessoren …, die nicht irgendwelche Kurzgutachten schreiben oder nur … vorläufige und unter Zeitmangel entstandene Einschätzungen." Auch die Initiative zur Offenhaltung hätte solche Gutachten beauftragen können.