In Berlin wurden wohl dutzende Briefwahlunterlagen unvollständig verschickt. Konkret fehlte der Stimmzettel für den Berliner Volksentscheid zur Enteignung großer Immobilienkonzerne. Laut eigenen Aussagen sind der Initiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" mindestens 70 Fälle bekannt, bei denen die Stimmzettel gefehlt haben. Demnach hätten sich Bewohner aus den Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte und Steglitz-Zehlendorf gemeldet.

Zehntausende zu Demo in Berlin am Samstag erwartet

Wie es zu dem Fehler kam, sei unklar, so der Sprecher. "Die Briefwahlunterlagen werden von Hand größtenteils durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpackt, die für diese Aufgabe befristet eingestellt wurden."

Parallel zur Bundestagswahl und den Wahlen zum Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) entscheiden die Berlinerinnen und Berliner am 26. September auch über die Zukunft großer Immobilienkonzerne in der Stadt. Die Initiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" will erreichen, dass profitorientierte Immobilienkonzerne, die mehr als 3.000 Wohnungen in Berlin besitzen, enteignet werden. Diese Bestände sollen Gemeineigentum werden, so die Initiative.

Kritiker bemängeln unter anderem die hohen Kosten, die dadurch für die Landeskasse entstehen würden. Beim jüngsten BerlinTrend von rbb-Abendschau und "Berliner Morgenpost" sprach sich Ende August eine knappe Mehrheit für eine Enteignung aus.