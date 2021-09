Am 26. September werden in Berlin nicht nur neue Parlamente gewählt. Beim Volksentscheid "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" geht es darum, welche Wohnungspolitik sich die Berlinerinnen und Berliner künftig wünschen. Von Thorsten Gabriel

Schnell wird klar: Hier geht es um, nun ja, juristische Wortklauberei. Die Frage lautet: Was genau bedeutet eigentlich "gewinnorientiert"? Sind das nur Unternehmen, die ihren Gewinn maximieren wollen, oder auch solche, die ihre Überschüsse lediglich wieder ins eigene Geschäft investieren – wie eben die Genossenschaften? Sie stecken ihre Einnahmen in Bestandserhalt und Neubau. Den Rest geben sie als Dividende zurück an ihre Mitglieder. Wo also fängt die sogenannte "Gemeinwirtschaft" an und wo endet sie? Ein weites Feld für Juristinnen und Juristen. In jedem Falle zeigen sich beide Seiten – die Initiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" wie auch die Genossenschaften – ohne Zweifel daran, die Wahrheit für sich gepachtet zu haben. Mit Gutachten gehen sie dabei wenig zimperlich um.

"Die Wohnungen gehören zur Gemeinwirtschaft", sagt Initiativen-Sprecher Rouzbeh Taheri. "Es gibt einzelne Anwälte, die etwas anderes behaupten, meist von der Immobilienwirtschaft bezahlt, aber es gibt kein ernsthaftes Gutachten, das was anderes sagt." Taheri behauptet außerdem: "Auch der Deutsche Bundestag und das Berliner Abgeordnetenhaus haben in ihren Gutachten bestätigt, dass Genossenschaften nicht betroffen sind."