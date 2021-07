"Deutsche Wohnen & Co. enteignen" in Berlin - Enteignungs-Initiative hat wohl genügend Unterschriften für Volksentscheid

25.06.21 | 18:39 Uhr

Große private Wohnungskonzerne in Berlin vergesellschaften: Dafür hat die Initiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" 349.658 Unterschriften gesammelt - darunter laut Landeswahlleitung wohl genügend gültige, damit es zum Volksentscheid kommt.



In Berlin kommt es voraussichtlich zu einem Volksentscheid über die Enteignung großer Immobilienunternehmen. Die Bürgerinitiative "Deutsche Wohnen Co. enteignen" sollte mit den bisher geprüften Unterschriften das notwendige Quorum erreicht haben, teilte Landeswahlleiterin Petra Michaelis am Freitag mit.



Die Initiative reichte am Freitagnachmittag Listen mit insgesamt 349.658 Unterschriften bei der Senatsinnenverwaltung ein. Laut Landeswahlleitung wurden bisher 261.000 Unterschriften von den Bezirken geprüft, davon seien 175.000 gültig gewesen. Dies reicht höchstwahrscheinlich, um das nötige Quorum von sieben Prozent der Wahlberechtigten zu erreichen. Mit dem endgültigen Auszählungsergebnis werde Anfang Juli gerechnet, so Landeswahlleterin Michaelis.

Volksentscheid wohl am 26. September

Der Volksentscheid "Deutsche Wohnen und Co enteignen" ist damit höchstwahrscheinlich am 26. September möglich. An diesem Tag finden in Berlin auch die Bundestagswahl, die Abgeordnetenhauswahl und die Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen statt.



Das erfolgreiche Volksbegehren ist die Voraussetzung dafür, dass es zu einem Volksentscheid über die Enteignung großer Immobilienkonzerne kommt. Ziel der Initiative "Deutsche Wohnen und Co enteignen" ist es, Immobilienunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen zu vergesellschaften. Ausgenommen von dieser Vergesellschaftung sind Genossenschaften. Die Konzerne müssten im Falle einer Enteignung mit Milliardenbeträgen entschädigt werden. Laut dem BerlinTrend vom April befürwortet knapp die Hälfte der Berliner eine Enteignung großer privater Wohnungsunternehmen.



Keine Einigkeit bei Rot-Rot-Grün

"Der Erfolg der zweiten Sammelphase zeigt, dass sehr viele Berliner und Berlinerinnen bezahlbaren Wohnraum in Gemeineigentum wollen", erklärte die Sprecherin der Initiative, Jenny Stupka. Die Initiative ging bereits früh davon aus, dass mit den Unterschriften, die während der Pandemie unter erschwerten Bedingungen gesammelt wurden, die nötige Menge für den Volksentscheid erreicht werde. Ende Mai waren nach Angaben der Landeswahlleitung bereits 197.000 Unterschriften zusammengekommen. Allerdings seien nach Prüfung in den Bezirkswahlämtern 29,9 Prozent davon ungültig gewesen. Häufigster Grund war demnach, dass die Unterzeichnenden nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Ungültig seien Unterschriften auch, wenn Berlin nicht Hauptwohnsitz ist oder Angaben unleserlich beziehungsweise falsch sind.

Das Anliegen der Initiative ist umstritten. Kritik gab es immer wieder sowohl aus der Immobilienwirtschaft als auch von den Oppositionsparteien. Auch innerhalb der rot-rot-grünen Koalition herrscht keine Einigkeit: Die Berliner SPD lehnt das Vorhaben ab, die Linke dagegen hat sich an der Unterschriftensammlung aktiv beteiligt. Für die Grünen sind Enteignungen als letztes Mittel denkbar.

Deutliche Kritik von CDU und FDP