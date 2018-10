Es gab eine Zeit, in der Boxen "in" war. Verantwortlich dafür war eine ganze Boxer-Generation um Henry Maske, "Tiger" Michalczewski - und Graciano "Rocky" Rocchigiani. Kaum ein Boxer hat solch einen Wandel durchlebt wie der Mann mit der Berliner Schnauze.

"Was ich mir zum 50. Geburtstag wünsche? Gesundheit natürlich. Für mich, meine Familie und meine Freunde. Und meinen Führerschein hätte ich gerne wieder." "Rocky" wie er leibt und lebt. In einem rbb-Interview hat Graciano Rocchigiani vor ein paar Wochen Bilanz gezogen, über sein Leben, Knast, Kohle und K.o. gesprochen. Er hat nahezu alles erlebt: Blitzlichtgewitter, Tragödien im Ring, Gefängnis. Er hatte Millionen auf dem Konto, jetzt hat er nichts und lebt von Hartz IV in einer Pension in Großziethen bei Berlin. Am Sonntag feiert "Rocky" seinen 50. Geburtstag.

"Rocky" war Weltmeister im Supermittel- (1988/89) und Halbschwergewicht (1998 bis 2000). "Er war der talentierteste Boxer in den letzten 30 bis 40 Jahren in Deutschland, vom Talent höher einzuschätzen als Henry Maske", würdigt Box-Promoter Wilfried Sauerland das Geburtstagskind. Und - das geht oft unter - er war nach Max Schmeling und Eckhard Dagge der erst dritte deutsche Weltmeister im Profiboxen.

Graciano Rocchigiani kommt am 29. Dezember 1963 als Sohn eines Eisenbiegers aus Sardinien und einer gebürtigen Berlinerin in Duisburg zur Welt. Die Familie zieht früh nach Berlin, "Rocky" geht bis zur neunten Klasse in Berlin-Schöneberg auf eine Realschule. Später bricht er auch seine Lehre als Gebäudereiniger ab.

"Rocky" boxte den Weltmeister an den Rand einer Niederlage, der "Gentleman" musste sogar zu Boden, wurde aber nicht angezählt. Die Niederlage von "Rocky" - sie ist zumindest umstritten. Rocchigiani sagt heute: "Maske war in der 12. Runde kampfunfähig. Der hat sich nur noch an meinen Beinen festgehalten." Doch Maske hat den Boxsport salonfähig gemacht, das sieht selbst der damals Unterlegene nach all den Jahren so. "Dass Maske etwas bewirkt hat, ist ganz klar. Dass er ein großer Boxer war, ist auch klar. Er hat eine Menge für den Sport getan. Er war eine Gallionsfigur – und das auch zurecht." Und er hat "Rocky" unter die Arme gegriffen. "Er ist ein sehr netter Mensch. Er hat mir Hilfe angeboten, als ich in den Knast kam."

Da wäre auch das erste Duell gegen Henry Maske. Der WM-Kampf rückte für Rocchigiani in den Hintergrund, für ihn war es eine "Auseinandersetzung Ost gegen West", sagte er vor dem Kampf im Mai 1995. "Hau dem Wessi in die Schnauze, hau dem Ossi in die Schnauze - so sieht es das Publikum." Maske: "Dein Publikum vielleicht." Von einem gemeinsamen Bild für die Pressefotografen hielten beiden Boxer nichts.

Das sehen auch andere so. "Er ist ja in seinem Leben immer beschissen worden", meinte Ex-Weltmeister Sven Ottke. "Das ist ein grundehrlicher, grundguter Kerl. Er hat keinen Funken Hinterlist oder Falschheit, er sagt immer knallhart die Wahrheit." Das zeigt sich auch vor einem Kampf gegen Michalczewski, als er zu ihm sagte: "Es gibt kluge und dumme Polen. Und du bist ein dummer Pole." Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass er die Rückkämpfe gegen Maske und Michalczewski klar verloren hat.

Doch die Leiden des Graciano Rocchigiani nahmen kein Ende. Am 22. März 1998 hatte sich "Rocky" in der Berliner Max-Schmeling-Halle durch einen Sieg gegen den Amerikaner Michael Nunn den WM-Titel der WBC im Halbschwergewicht gesichert. Als erster deutscher Boxer widerlegte er seinerzeit das Motto "They never come back" und wurde zum zweiten Mal in seiner Karriere Weltmeister.

Vier Monate später sorgte die WBC für einen Eklat. Der Verband ernannte urplötzlich den Amerikaner Roy Jones zum neuen Champion. Rocchigiani fühlte sich bestohlen und zog in den USA vor Gericht. Am Ende wurden ihm 31 Millionen Dollar Schadenersatz zugesprochen. Die WBC drohte mit Konkurs, 2004 ging Rocchigiani auf ein Vergleichsangebot an und bekam 4,5 Millionen Dollar.