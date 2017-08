Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning nahm die Auslosung gelassen. Seinen Klub habe es hart getroffen, aber das sei man mittlerweile gewöhnt, sagte er dem rbb. Die Tradition der Auswärtsspiele gegen die Top-3-Klubs werde fortgesetzt. Es sei nur noch die Frage gewesen, "ob man in Flensburg, bei den Rhein-Neckar-Löwen oder in Kiel" spiele, so Hanning. Die Achtelfinal-Partien werden am 17. und 18. Oktober ausgetragen.