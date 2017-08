Quelle: dpa/CTK/Katerina Sulova / Video: Jörg Klawitter

Kanu-WM in Racice - Der kolossale Kampf der Kanu-Könige

28.08.17 | 16:41 Uhr

Sie hielten ihr goldenes Versprechen. Angeführt von dem Potsdamer Topstar Sebastian Brendel krönte sich die deutsche Kanu-Nationalmannschaft bei den Weltmeisterschaften zur erfolgreichsten Nation - wieder einmal. Ein Fazit zieht Jonas Schützeberg

Müde schauten die Gesichter der Goldkinder am Tag danach aus. Ein letztes gemeinsames Frühstück bevor es auf die Heimreise geht. "Der Abend gestern war ruhig, wir haben zusammen gegessen und die Erfolge genoßen, das Wochenende war wirklich hart. Wir können schon feiern, so ist es nicht, aber gestern ging es ruhig zu", ließ Jan Vandrey den Abschlussabned Revue passieren. Gut zwölf Stunden zuvor kamen sie aus dem Jubeln gar nicht mehr heraus, am gestrigen Sonntag an der Kanuregattastrecke in Racice. Freudetaumelnd standen sie noch lange da, verluden ihre Boote für den Transport in der tschechischen Abendsonne. Jeder Sportler hat sein auf ihn individuell abgestimmtes Boot, dass mit dem Bootshänger zurück in die Heimat geschickt wird. 12 mal Edelmetall gab es für den deutschen Kanuverband - der erwartete Goldregen mit der ein oder anderen Überraschung. Sechs goldene, vier silberne und eine Bronzemedaille bedeuten unterm Strich Platz Eins in der Nationenwertung, gefolgt von Australien und Ungarn. Die nacholympische Saison bietet immer Möglichkeiten für Neuerungen und Tests, junge Athleten bekomen eine Chance. Das dieses Testspiel dermaßen einschlägt, hätte beim DKV wohl nur der waghalsigte Spektulant für möglich gehalten.



"Ich wusste nicht was ich dazu sagen sollte."

Er ist der König der Kanuten: Sebastian Brendel kürt sich selbst mit drei Goldmedaillen zum Star dieser Welttitelkämpfe und krönte die Besiegten während der Medaillenvergabe mit kleinen Pappkronen. Besonders freute sich der Bundespolizist nach seiner erfolgreichen Titelverteidugung im C1 über 1000 Meter über die Bronzemedaille seines Dauerrivalen Isaquias Queiroz da Santos. Der Brasilianer hatte vor ein paar Monaten seinen neu gorenen Sohn nach seinem Kanu-Vorbild "Sebastian" getauft. "Ich wusste gar nicht was ich sagen sollte. Das bedeutet mir extrem viel und deswegen hatte ich heute auch eine Botschaft für ihn auf meinem Trikot. Das hat ihn sehr gefreut und ich glaube es gibt eine enge Verbindung zwischen uns", sagte ein sichtlich berührter Brendel. "Welcome Sebastion Queiroz" stand auf dem T-Shirt des Potsdamers, der sich am letzten Finaltag seine WM gleich dreifach vergoldete. Nach dem Titel im Canadier Einer über 1000 Meter, sorgte er für eine der großen Überraschungen dieser WM aus deutscher Sicht. Im C4 gewann er mit seinen Kameraden um den Rio-Olympiasieger Jan Vandrey sensationell Gold über die 1000 Meter Strecke. Bei der EM waren die vier Herren noch mit Silber dekoriert worden, dieses Mal glückte die Revanche. Den perfekten Tag rundete Brendel mit Goldmedaille Nummer drei im C1 über 5000 Meter ab.



Die sechsten Olympischen Spiele rufen

Der Oldie im Team, der Potsdamer Ronald Rauhe ließ keine Zweifel offen. Eigentlich sollte Schluss sein, nach diesen Weltmeisterschaften. Doch mit Gold im Kajakvierer im Gepäck sieht alles anders aus. Es war nach acht Jahren Pause endlich wieder der ersehnte Platz ganz oben für den nun 14-maligen Kanu-Weltmeister. Der Sprinter in der deustchen Mannschaft gewann im neu formierten Boot den Titel souverän. Im Ziel war Rauhe überglücklich: "Wir wussten, dass wir gut in Form sind. Wir wollten eine schnelle Zeit fahren und jetzt Weltrekord - Wanhsinn ist das. Ich habe die richtige Entscheidung getroffen und es macht super Spaß mit den Jungs." Drei Jahre will er nun noch dranhängen, da der Kajak Vierer über 500 Meter in Tokio 2020 neu ins Olympische Programm rutscht. Für Ronald Rauhe wären es die sechsten Olympischen Spiele. Für einen echten Paukenschlag sorgte Tom Liebscher im Kajak Einer, über 1000 Meter, als er völlig unerwartet die Goldmedaille gewann. Aus Regionaler Sicht gab es zwei Silbermedaillen für die Potsdamerin Franziska Weber. im K2 un K4 jeweils über 500 Meter. Einziger Wermutstropfen war der fünfte Platz des Berliners Marcus Groß im Kajak Zweier über 1000 Meter.



"Eine perfekte WM"

Alles in Allem also eine nahezu perfekte WM, meint auch C4-Weltemeister Jan Vandrey: "Die Bedingungen waren einfach ideal. Das Publikum auf den Rängen war genial, jeder wurde hier angefeuert. So viele deutsche Fans haben Stimmung gemacht, aus Dresden ist sogar ein Reisebus hergefahren. Es hat einfach Spaß gemacht vor solch einer Kulisse zu fahren. Einzig allein das deutsche Hotel kritisierte Vandrey ein wenig. Ein Leben auf zwölf Quadratmetern halte er aber für ein paar Tage mit seinem Bootskameraden und gutem Freund Sebastian Brendel aus, fügt er lächelnd hinzu. Wenn er zwingend noch etwas Negatives dieser tollen WM finden müsse, sei es der Weg zur Regattastrecke. 45 Minuten pro Fahrt war die deutsche Mannschaft unterwegs. Das haben sie jetzt hinter sich, dias deustche Nationalteam ist auf dem Heimweg und es kehrt wieder die idyllische Ruhe ein, in das kleine beschauliche Örtchen Racice im tschechischen Niemandsland.