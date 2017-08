Dem dreimaligen Olympiasieger Sebastian Brendel ist bei den Kanu-Weltmeisterschaften in Tschechien ein Start nach Maß gelungen. Der Titelverteidiger aus Potsdam gewann auf seiner 1.000-Meter-Paradestrecke im Canadier-Einer souverän seinen Vorlauf und zog direkt ins Finale am Samstag ein.

Die übrigen fünf gestarteten Boote des Deutschen Kanu-Verbandes(DKV) erreichten in den olympischen Klassen geschlossen das Halbfinale am Nachmittag (ab 15.30 Uhr). Einen Vorlauf-Sieg feierten über 1.000 Meter auch Max Hoff und Marcus Groß (Essen/Berlin) im Zweier. Bei den Frauen kamen die London-Olympiasiegerinnen Franziska Weber/Tina Dietze (Potsdam/Leipzig) im Kajak-Zweier über 500 m weiter.

Im künftig olympischen Canadier-Zweier überstanden die Potsdamer Talente Ophelia Preller/Annika Loske auf Rang fünf ihren Vorlauf. Brendel verwies in 3:58,788 Minuten den Weißrussen Maxim Piatrou (4:00,049) auf Rang zwei und ging so einem Start im Halbfinale aus dem Weg. Auch Brendels wohl schärfster Konkurrent, der tschechische Lokalmatador Martin Fuksa, qualifizierte sich in 3:52,192 Minuten vor dem Olympia-Zweiten Isaquias Queiroz (Brasilien) direkt für das Finale.