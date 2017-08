Video: rbb24 | Jonas Schützeberg | 24.08.2017

Kanu-WM Račice - Ein Goldglanz schimmert am Horizont

24.08.17 | 20:01 Uhr

Seit Donnerstag läuft die Kanu-WM im tschechischen Račice. Bei der letzten WM lief es sehr gut für die Deutschen - an die Erfolge will man anknüpfen. Wer aus regionaler Sicht wann, wie, wo an den Start geht und warum es wieder eine Medaillenflut geben könnte, berichtet Jonas Schützeberg.

Türkis-blau schimmert das Wasser an diesem Morgen und sieht aus wie ein Spiegel, keine Welle ist zu erkennen. Die Regattastrecke liegt im leichten Nebel, die Dörfer drum herum schlafen noch. Das beschauliche Örtchen im Osten Tschechiens hat gut 600 Einwohner. Entlang der 2.000 Meter langen Regattastrecke schlängelt sich gegenüber der großen Haupttribüne ein schmaler Einfahrkanal, auf dem die Athleten zum Start fahren.

Es ist kurz nach 7.00 Uhr. Vor 45 Minuten sind die deutschen Athleten aus dem tschechischen Niemandsland in Richtung Regattastrecke aufgebrochen. Sebastian Brendel und Jan Vandrey stehen auf dem Steg, unter ihnen knarzen die Holzplanken. Die beiden Olympiasieger aus Rio de Janeiro 2016 blicken auf eine gemischte Saison, haben sie doch die Qualifikation in ihrer Bootsklasse, im Canadier Zweier, für die WM verpasst. Ein anderes Duo vertritt die deutschen Farben. Nichts desto trotz greifen sie bei der WM im Vierer und im Einer an, gestärkt durch eine erfolgreiche EM im Rücken. Zwei anstrengende Wochen liegen hinter den beiden. Mit der deutschen Kanu-Nationalmannschaft haben sie sich in München, auf der olympischen Regattastrecke von 1972, vorbereitet. Mit Physiotherapeuten, Trainern und Athleten besteht die Mannschaft aus 36 Teilnehmern und ist damit eine der größten bei diesen Titelkämpfen. Allein 13, also fast ein Drittel stammen aus Berlin oder Brandenburg.





"Das Wasser ist ziemlich hart"

Drei bis vier Einheiten haben sie in München in der sogenannten UWV, der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung absolviert. "Sieht man von dem einen oder anderen Unwetter ab, waren die Bedingungen wirklich super in München. Wir haben viel trainiert. Unser Vierer läuft gut und wir wollen um eine Medaille kämpfen", sagt der Potsdamer Jan Vandrey. Auf dem Wasser und im Kraftraum haben sie gearbeitet. Hinzukommen die fast täglichen Laktatkontrollen. Dabei wird Blut am Ohr abgenommen und im Labor untersucht, um die Intensität des Trainings besser steuern zu können. Wenn so viele Sportler aus der Region kommen und der Luftschiffhafen der Brandenburgischen Hauptstadt seit Jahrzehnten als Kanu-Hochburg gilt, fragt sich manch einer, warum die Nationalmannschaft zum Trainingslager nach München fährt? "Die Bedingungen auf der Olympiastrecke sind deutlich besser als bei uns, auch wenn das Wasser hart ist. In Potsdam fahren so viele Motorboote, da haben wir mit dem Gleichgewicht im Boot oft Probleme durch die Wellen", erklärt Vandrey. Hartes Wasser, ja das gibt es. Ist ein See besonders flach oder kalkreich, fühlt sich das Wasser für die Sportler subjektiv härter an, wenn sie zum Beispiel versuchen das Paddel durchs Wasser zu beschleunigen.

Warum es in Tschechien wieder eine deutsche Medaillenflut geben könnte?

1.) Kanu-Weltmeisterschaften finden seit 1938 statt und werden jährlich ausgetragen, ausgenommen vom Olympiajahr. Nach Račice kommen sie allerdings zum ersten Mal und die Deutschen haben gute Erinnerungen, waren sie doch bei den Europameisterschaften 2015 an selber Stelle die erfolgreichste Nation. 2.) Bei der EM im Juli in Bulgarien holten deutsche Athleten insgesamt elf Medaillen. Die Hauptkonkurrenz kommt in den meisten Bootsklassen mit Ungarn, Russland und Weißrussland vom eigenen Kontinent. 3.) Die deutsche Nationalmannschaft ist bei Frauen und Männern in jeder Bootsklasse vertreten. 4.) Vom Olympiasieger bis zum Neuling ist alles innerhalb der Mannschaft vertreten, was für eine Ausgewogenheit und ein gutes Klima sorgt. 5.) Alle Sportler haben die letzte WM-Vorbereitung gesund überstanden und sind in guter Form.

Canadier oder Kajak?

Der Kanurennsport teilt sich auf in Canadier- und Kajakfahrer. In jeder Bootsklasse gibt es einen Einer, einen Zweier und einen Vierer. Bei den Canadiern kniet der Athlet mit einem Bein im Boot, das andere ist im rechten Winkel vor ihm aufgestellt. Er hält ein Paddel in der Hand, das am oberen Ende mit einem Griff abschließt. Die Athleten stechen entweder auf der linken oder der rechten Seite ins Wasser ein, jeder spezialisiert sich im Laufe der Karriere. Die verschiedenen Bootsklassen werden mit einem "C" abgekürzt, die Zahl dahinter beschreibt die Anzahl der Athleten. Bei Kajakfahrern hat das Paddel an beiden Enden ein Blatt, welches abwechselnd links und rechts ins Wasser eingetaucht wird, die Athleten sitzen dabei. Die verschiedenen Bootsklassen werden mit einem "K" abgekürzt, die Zahl dahinter beschreibt die Anzahl der Athleten. Im Gegensatz zum Rudersport schauen Kanuten immer in die Richtung, in die sie auch fahren.

Der Modus

Seit Donnerstag haben die Rennen über 200, 500 und 1.000 Meter begonnen. Über Vor- und Zwischenläufe qualifizieren sich die Sportler für acht Bahnen, die zur Finalteilnahme berechtigen. So richtig ernst wird es für Brendel und Vandrey sowie den Rest der deutschen Athleten erst am Wochenende, wenn die Finalläufe auf dem Programm stehen und die Jagd nach den Medaillen eröffnet ist.