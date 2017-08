Video: rbb | 25.08.2017

Internationales Stadionfest am Sonntag - Starparade im Berliner Olympiastadion

25.08.17 | 22:56 Uhr

Das älteste Leichtathletikfest der Welt holt die Stars der Szene nach Berlin: Acht Weltmeister und zahlreiche Medaillengewinner der WM in London treffen sich am Sonntag beim 76. ISTAF im Olympiastadion. Viele Besucher freuen sich hier auf einen Berliner Bruderkampf.

Es wird voraussichtlich das Highlight des 76. ISTAF am Sonntag in Berlin: Die beiden Diskus-Olympiasieger und Brüder, Robert und Christoph Harting, kämpfen in "ihrer guten Stube" um den Platz auf dem obersten Podest. Robert, dreifacher Weltmeister und Olympiasieger in Peking, gegen seinen jüngeren Bruder Christoph, der vier Jahre später in Rio triumphierte. Im vergangenen Jahr war das Duell noch kurzfristig durch die Krankheit des jüngeren Harting Bruder ausgefallen. Die Konkurrenz für die Harting-Brüder beim diesjährigen Stadionfest ist allerdings heftig: Der Überraschungs-Weltmeister Andrius Gudzus aus Litauen ist dabei. Genauso wie der WM-Dritte, Mason Finley aus den USA. Die Namen der ISTAF-Teilnehmer versprechen Wettkämpfe der Extraklasse.

Meeting-Direktor Martin Seeber ist begeistert: "Die Fans können sich im Berliner Olympiastadion auf insgesamt acht Weltmeister, zahlreiche Medaillengewinner und 15 spannende Entscheidungen freuen. Dass wir in den spektakulären Disziplinen Stabhochsprung und 100 Meter gleich drei aktuelle Weltmeister aus London am Start haben, ist absolut super."

Julian Reus muss gegen die Weltmeister ran

2009, 2011, 2013 und 2015 sicherte sich stets Superstar Usain Bolt den WM-Titel über 200 Meter - in diesem Jahr jubelte Ramil Guliyev. Der 27 Jahre alte gebürtige Aserbaidschaner, der seit 2013 für die Türkei sprintet, gewann in London vor dem Topfavoriten Wayde van Niekerk aus Südafrika. Beim ISTAF startet Bolt-Nachfolger Guliyev über die 100 Meter - und trifft auf einen weiteren Weltmeister: Der Brite Adam Gemili gewann in London mit der 4x100-Meter-Staffel Gold. Ebenfalls am Start sind der schnelle Franzose Christophe Lemaitre und der deutsche Rekordhalter Julian Reus.

Vetter ist der neue Wurf-Star

Gold, Silber, Bronze - und der Olympiasieger: Auch der Speerwurf-Wettbewerb beim 76. ISTAF ist Weltklasse. Neben dem deutschen Weltmeister Johannes Vetter (Offenburg) und Olympiasieger Thomas Röhler (Jena), der in London Vierter wurde, werfen am Sonntag auch der WM-Zweite Jakub Vadljech und der WM-Dritte Petr Frydrych (beide Tschechien) im Berliner Olympiastadion. Im Stabhochsprung kommt es im Berliner Olympiastadion zudem zur großen WM-Revanche zwischen dem US-Amerikaner Sam Kendricks und dem Franzosen Renaud Lavillenie. In einem spektakulären Weltmeisterschafts-Finale siegte Kendricks mit übersprungenen 5,95 Metern, Weltrekordler Lavillenie holte Bronze. Ebenfalls beim ISTAF dabei sind die WM-Finalisten und früheren Weltmeister Pawel Wojciechowski (Polen) und Shawn Barber (Kanada).

Die erfolgreiche DLV-Staffel mit den deutschen Sprint-Assen Gina Lückenkemper und Lisa Mayer, die beide auch über 100 Meter am Start sind und dann unter anderem auf Doppel-Olympiasiegerin Tianna Bartoletta (USA) treffen, messen sich über 4x100 Meter mit dem Sprint-Quartett der Niederlande und Weltmeisterin Dafne Schippers. Insgesamt werden beim 76. ISTAF 180 Spitzensportler aus aller Welt im Berliner Olympiastadion an den Start gehen. Die deutschen Fans können sich u.a. auch auf 1.500-Meter-Shootingstar Konstanze Klosterhalfen freuen. Der Pechvogel der diesjährigen WM, Gesa Krause, will sich über 3000 Meter Hindernis revanchieren und auch der zweifache Kugelstoß-Weltmeister David Storl an alte Leistungen anknüpfen.