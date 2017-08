Windsurfen ganz einfach - Lightriding - übst du noch oder surfst du schon?

31.08.17 | 13:00 Uhr

Keine Lust auf stundenlanges Windsurf-Training ohne Erfolgserlebnis? Mit Lightriding geht es schnell aufs Brett und dann schnell aufs Wasser, behauptet jedenfalls der Erfinder. Wir haben den neuen Sport mit dem aufblasbaren Segel ausprobiert - in Berlin.

Lightriding ist der neueste Trend auf dem Wasser. Grundsätzlich funktioniert es wie Windsurfen, nur soll es dank aufblasbarem Segel und Brett viel einfacher sein - und auch bei Leichtwind funktionieren. Damit scheint es auch für die Wassersport-Region Berlin-Brandenburg wie geschaffen.

Unser Reporter Frieder Rössler will wissen, ob es wirklich so schnell geht, und ist dafür ins Strandbad Müggelsee gefahren. Am Anfang werden ein Stand-Up-Paddling-Board (SUP) und ein Segel aufgepumpt, denn beides soll ja leicht sein. Das SUP sorgt für die Stabilität auf dem Wasser, das leichte Segel für ausreichend Antrieb auch bei wenig Wind. Nach einer halben Stunde Theorie geht es dann ganz alleine los. Und tatsächlich - das Erfolgserlebnis ist da. Der Reporter surft - und das ohne Vorkenntnisse. Ein weiterer Vorteil der aufgeblasenen Gerätschaften: Ein Sturz vom Brett aufs Segel tut nicht weh. Die Angst ist also nicht an Bord beim Lightriding.

"Jeder ab vier kann es machen"

"Das hat viel mit Spaß zu tun", sagt der Erfinder des neuen Sports Pierre-Yves Mottier aus der Schweiz. "Jeder ab vier Jahren kann es machen, und ich bin sicher, ihr werdet es lieben auf dem Wasser. Du verbringst drei Minuten an Land und den Rest auf dem Wasser, bist also von Anfang an ein echter Lightrider." Er ärgerte sich selbst einst am Genfer See über die langen Übungsphasen an Land beim Windsurfen und entwickelte dann das Lightriding-Konzept. Nun trägt er es in die Welt.

Wenig Gepäck, viel Vergnügen

Board, Segel und Pumpe passen in einen großen Rucksack. Gepäck geplagte Familienurlauber dürfte das Konzept daher wohl auch überzeugen. Das Ganze ist nicht nur auf dem Wasser leicht, sondern spart auch Platz auf dem Weg an die Ostsee oder auf dem Weg mit der Bahn zu einem der vielen Seen der Region.



