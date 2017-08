"Immer gut, wenn man ein gutes Verhältnis hat."

Hätte Comic-Gigant Marvel die Rechte an dem Plot, wäre die sportartenübergreifende Weltherrschaft für Berlin sicher nicht weit entfernt. Bei der Auftaktveranstaltung der "Sportmetropole Berlin" in der Alten Försterei trafen am Dienstag die Trainer der sechs großen Berliner Vereine - Union, Hertha, Füchse, Alba, Eisbären und Volleys - zusammen.

Für Gastgeber Union kommt es ganz gelegen, dass die große Netzwerk-Veranstaltung in diesem Jahr in der Alten Försterei stattfindet, denn die soll in Zukunft aufgemotzt werden: "Wenn man sieht, was wir hier für ein Projekt haben, dass wir das Stadion ausbauen möchten. Da ist die Politik natürlich immer mit dabei und da ist es gut, wenn man ein gutes Verhältnis hat", sagt Jens Keller mit Blick auf die Gästeliste.

In Sachen Politik ist gar der wichtigste Berliner Vertreter gekommen. Innensenator Andreas Geisel verweist in seinem Grußwort vor allem auf den guten Ruf Berlins als Ausrichter von internationalen Großveranstaltungen: "Möglich ist das nur, weil Sport, Politik und Wirtschaft sowie unzählige Ehrenamtliche eng miteinander kooperieren. Das werden wir schon beim Berlin-Marathon wieder miterleben."

Damit die enge Zusammenarbeit auch in Zukunft so reibungslos läuft, werden Treffen wie das heutige auch weiterhin stattfinden. Und wer weiß, vielleicht springen ja auch beim Treffen der Trainer noch größere Ideen heraus als wir denken.