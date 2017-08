An der Alten Förstwerei gab es unter Woche nur ein Thema: die Verpflichtung des Ex-Schalkers Atsuto Uchida. Während Fans und Journalisten begeistert waren, bremst Trainer Jens Keller die Euphorie etwas: "Der Neuzugang ist sehr positiv für uns und die Begeisterung zeigt auch welch hohen Stellenwert er in Japan hat. Aber irgendwann muss Schluss ein und wir müssen uns darauf konzentrieren ihn hier zu integrieren.

Der Österreicher selbst hat keine Angst vor dem neuen Konkurreneten auf seiner angestammten Position. Im Gegenteil, er profitiert sogar von der Situation: "Konkurrenz-Kampf ist immer gut. Ich bin mittlerweile in einem Alter, da sehe ich das eher positiv. Wir werden dadurch beide besser werden", sagt Trimmel.

Er konzentriert sich weniger auf den Japaner, der Fokus liegt jetzt auf dem Spiel gegen Arminia Bielefeld. Die Ostwestphalen haben alle drei Spiele in der Liga gewonnen. Eine Tatsache, die Selbstvertrauen gibt, meint auch Coach Keller: "Bielefeld inverstiert von der Mentalität enorm viel in das Spiel. Auch wenn die Einzelspieler nicht ganz so stark sind, ist die Mannschaft extrem geschlossen. Das macht das Spiel schwer für uns, aber wir werden da dagegen halten.

Entscheidend wird aus Sicht der Köpenicker sein, weniger Fehler in der Defensive zu machen. Fünf Gegentore in den letzten zwei Spielen der Liga sind einfach zu viel. "Wir haben aber auch sechs geschossen. Das ist das was unterm Strick zählt, die Punkte zählen. In Nürnberg hätten wir auch verlieren oder gewinnen können. Ich glaube das war ein Spitzenspiel und das Unentschieden war gerechtfertigt. Das Tor kurz vor Schluss war natürlich trotzdem ärgerlich", entgegenet Jens Keller.