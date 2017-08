Berlinerin Carolin Weiß sagt WM-Teilnahme an Judo-WM ab

Der Deutsche Judobund muss bei der anstehenden Weltmeisterschaft in Budapest auf Medaillenkandidatin Carolin Weiß aus Berlin verzichten. Die 24 Jahre alte Schwergewichtlerin und EM-Dritte reist aus gesundheitlichen Gründen nicht zu den Titelkämpfen, wie der DJB mitteilte. "Bei einer ärztlichen Untersuchung sind zu hohe Entzündungswerte festgestellt worden, außerdem hatte sie in der Vorbereitung mit Rückenbeschwerden zu kämpfen", sagte Sportdirektor Mark Borchert. "Wir wollten daher kein Risiko eingehen." Bei der EM in Warschau im April hatte Weiß noch die Bronze-Medaille erkämpft.