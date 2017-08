Platz fünf erobert, Viktoria besiegt: Der BFC Dynamo feiert einen 3:1-Erfolg im Nachholspiel der Regionalliga Nordost am Mittwochabend und hat jetzt am Wochenende ein Spitzenspiel vor der Brust.

Dabei waren es die Gastgeber aus Lichterfelde, die durch einen Treffer von Ümit Ergirdi in der 8. Minute zunächst in Führung gingen. Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Ugurtan Cepni erzielte im Gegenzug nur eine Minute später den Ausgleich. Kurz vor der Pause war es der Ex-Babelsberger Matthias Steinborn, der mit seinem ersten Saisontreffer das 2:1 markierte (40.).

Am Ende war es ein verdienter Sieg: Der BFC Dynamo gewinnt bei Viktoria Berlin im Nachholspiel der Regionalliga Nordost mit 3:1 und klettert dank dieses Erfolgs auf Platz fünf der Tabelle.

Kurz vor dem Ende der Partie war es dann Joey Breitfeld, der mit dem 3:1 für Dynamo in der 87. Minute nach einem schönen Angriff alles klar machte.

Viktoria rutscht durch die Heimniederlage auf Platz 10, kann aber am Samstag vor heimischer Kulisse mit einem Sieg gegen Hertha II wieder zur Spitzengruppe aufschließen. Der BFC muss am Sonntag in Neugersdorf antreten.