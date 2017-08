Die über 1.000 Zuschauer am Anhalter Bahnhof feierten ihr Team nach dem Schlusspfiff. Kein Wunder, denn die deutschen Blindenfußballer hielten das Spiel gegen favorisierte Engländer lange offen, boten dem Gegner von der Insel Paroli. Am Ende musste sich die Mannschaft von Trainer Ulrich Pfisterer dann aber doch deutlich mit 0:3 geschlagen geben.

Am Freitag spielt die deutsche Mannschaft noch gegen die Türkei um Platz fünf. Mit einem Sieg im Platzierungsspiel würde die deutsche Mannschaft die Qualifikation zur WM 2018 schaffen, da Gastgeber Spanien mit dem 1:1 gegen die Türkei der Sprung ins EM-Halbfinale gelang.

Deutschland ist erstmals Ausrichter einer Europameisterschaft. Insgesamt nehmen zehn Nationen an dem Turnier teil. Blindenfußball wird erst seit elf Jahren in Deutschland betrieben, 2006 vermittelte vor allem das englische Nationalteam bei einem Workshop in Berlin das Basiswissen.

