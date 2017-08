Lisa Unruh ist deutsche Meisterin mit dem olympischen Recurve-Bogen. Die Berlinerin setzte sich am Sonntagvormittag bei den deutschen Meisterschaften der Bogenschützen in Hallbergmoos im Finale ungefährdet mit 6:1 gegen die Jenaerin Michelle Kroppen durch. Bronze gewann am Sonntag Elena Richter, ebenfalls aus Berlin.