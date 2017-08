Video: rbb UM6 | 29.08.2017 | Martin Zimmermann

Volleys-Trainer Luke Reynolds im Portrait - The sky is the limit!

30.08.17 | 10:48 Uhr

Gerade mal 32 Jahre ist Luke Reynolds, der neue Volleys-Trainer. Manager Niroomand wollte mit dem Australier einen "neuen Reiz" setzen. Martin Zimmermann hat mit dem selbstbewussten Trainer gesprochen, auch über seinen Mentor, den man in Berlin gut kennt.



rbb: Luke Reynolds, Ihr Mentor Mark Lebedew ist ein guter Bekannter in Berlin (Anm.: Lebedew gewann drei Meisterschaften mit den Volleys) und hat Ihnen sicher das ein oder andere über den Club erzählt. War er ein wichtiger Grund für Sie, zu den Volleys zu kommen?

Luke Reynolds: Sicher auch ja, der Hauptgrund war aber eher die Anziehung dieser Chance bei einem so erfolgreichen Club trainieren zu können. Als ich gehört habe, dass hier ein Job frei wird, dachte ich, dass es eine tolle Möglichkeit für mich wäre ein so erfolgreiches Team zu übernehmen. Und klar, die Geschichten von Mark zu hören hat mir direkt ein gutes Gefühl gegeben bei der Bewerbung, deswegen habe ich alles versucht, um den Job zu kriegen und zum Glück hat es geklappt!

Gibt es in der Trainerarbeit Gemeinsamkeiten zwischen Ihnen beiden, Dinge, die Sie von ihm übernommen haben?

Ich denke, dass man immer das ein oder andere übernimmt von seinen Mentoren. Die Sachen die einem nicht gefallen, lässt man halt weg. Auf jeden Fall gibt es Methoden, die ich mir von ihm bei der Nationalmannschaft oder bei Jastrzebski Wegiel abgeschaut habe und die ich hier benutzen werde. Das macht mich besser und letztlich auch das Team.

Hintergrund Saisonstart der Volleys 8.10. Volleys - Friedrichshafen | Supercup 14.10. SWD Düren - BR Volleys | Bundesliga 18.10. Volleys - TSV Herrsching | Bundesliga

Ich kann mich an keinen Trainer der Volleys erinnern, der ähnlich jung an den Start ging,. wie Sie. Was erwartet Manager Kaweh Niroomand von Ihnen?

Bei einem Club wie den BR Volleys werden immer Ergebnisse erwartet, da gibt es keinen Unterschied ob der Trainer alt oder jung ist. Und ich will das gleiche: Als junger Mensch ist man hungrig auf Erfolg und motiviert das Team zu verbessern! Ein junger Trainer zu sein, hat also auch Vorteile. Ich denke, dass sie von mir erwarten, dass ich einen guten Draht zum Team habe, das Team antreibe und meine Stärken nutze, um Ergebnisse zu liefern. Außerdem: Wenn ich hier reinkomme, sehe ich viele junge Leute, alle sind voller Energie! Hier jeden Tag zur Arbeit zu kommen macht Spaß, das Training macht Spaß, weil alle die gleichen Ziele verfolgen.

Was sind denn die Ziele?

Das erste Ziel ist jetzt der Supercup, ist doch klar! Wir wollen natürlich jede Woche besser werden, aber erstmal kommt jetzt dieser Supercup. Letztes Jahr lief der nicht so gut, deswegen wollen wir uns diesmal gut vorbereiten und danach versuchen wir uns dann von Woche zu Woche zu entwickeln, dann können wir wirklich Großes erreichen – Sky is the limit!

Und wie sieht es mit Ihrem Deutsch aus?

(lacht) Mein Deutsch? Noch nicht so gut. Ich kann die Begrüßungen und zählen, solche Dinge… So gut wie Mark bin ich noch nicht, der kann ja ganze Unterhaltungen auf Deutsch führen. Soweit bin ich noch nicht, noch, ich werde lernen und dann wird das! Das Interview führte Martin Zimmermann.