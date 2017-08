Der dreimalige Olympiasieger Sebastian Brendel hat am Samstag bei den Kanu-Weltmeisterschaften in Racice zum dritten Mal in Folge Gold im Canadier-Einer über 1000 Meter gewonnen. Insgesamt war es der sechste WM-Titel für den Potsdamer Kanuten.

Der dreimalige Olympiasieger Sebastian Brendel hat bei der Kanu-WM in Racice zum dritten Mal in Folge Gold im Canadier-Einer über 1.000 Meter gewonnen. Der Potsdamer setzte sich vor dem Tschechen Martin Fuksa und dem Brasilianer Isaquias Queiroz durch.

Ich habe den Start ganz gut erwischt und wollte dann an meinem Vordermann Martin Fuksa dranbleiben. Und habe dann natürlich wieder alles auf den Endspurt gesetzt. Ich bin froh, dass ich Martin hier zu Hause [Fuksa ist Tscheche, Anm. d. Red.] vor so einer tollen Kulisse schlagen konnte, weil ich wusste, dass er hinten raus nochmal etwas zuzusetzen hat. Aber ich hatte dann das Quäntchen mehr.

Er hat mir das vor einem oder oder zwei Monaten schon mal geschrieben. Und er meinte dann, ja vielleicht so als Zweitnamen oder als Anhang. Nun ist der erste Name Sebastian und der Nachname Queiroz und das ist eine große Ehre für mich. Großes Dankeschön.

Ja, mit diesem Rennen ist es natürlich eine grandiose Saison. Ich habe wirklich eine lange Pause gemacht und wusste nicht so richtig, wo ich stehe. Die Weltcups waren durchwachsen. Dass ich jetzt so zurückkommen konnte, ist natürlich auch dem langen Trainingsjahr geschuldet, weil ich eine gute Grundlage hatte. Aber dass das alles jetzt so aufgeht, ist toll. Großen Dank auch an meinen Trainer.