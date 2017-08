In der Mercedes-Benz-Arena

Berliner Darts-Fans dürfen jubeln: Die Darts Premier League macht 2018 Station in Deutschland. Die Stars um Weltmeister Michael van Gerwen werden nach Angaben des Weltverbands PDC am 22. Februar 2018 in Berlin spielen.

Die Mercedes-Benz-Arena am Ostbahnhof soll Austragungsort für einen Spieltag des Wettbewerbs sein, der traditionell im Liga-Modus und wöchentlich immer am Donnerstag ausgetragen wird. Zum ersten Mal überhaupt kommt die Premiere League damit nach Deutschland. Bislang gab es mit Rotterdam nur einen Spielort außerhalb der britischen Insel.





Sendung: Abendschau | 30.08.2017