In der 2. Runde des DFB-Pokals der Frauen trifft Turbine Potsdam auswärts auf den Zweitligisten FSV Gütersloh - das hat die Auslosung am Montag für die nächsten Partien ergeben. In der ersten Pokalrunde hatten die Potsdamerinnen ein Freilos. Bereits drei Mal konnten sie in der Vereinsgeschichte den DFB-Pokal gewinnen, zuletzt 2006 gegen den 1. FFC Frankfurt.