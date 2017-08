Es ist ohne Frage der größte Tag in der Karriere von Alexander Meyer: Der Torwart von Regionalligist Energie Cottbus wechselt in die Bundesliga zum großen VfB Stuttgart. Von der vierten in die erste Liga. Das direkte DFB-Pokal-Duell gab wohl den Ausschlag.

Der mittlerweile 26-jährige Torwart durchlief die Nachwuchsabteilung des Hamburger SV und wechselte im Sommer 2016 vom TSV Havelse in die Lausitz. Für den FC Energie stand der 1,96m-Mann in 19 Regionalliga- und drei Landespokalpartien zwischen den Pfosten.

"Der Abgang von Alexander Meyer kam auch für uns überraschend, er zeigt aber wie unser Projekt FC Energie Cottbus in der Fußballwelt wahrgenommen und geschätzt wird", sagte Trainer Claus-Dieter Wollitz. "Das ist für Alex ein Schritt von Null auf Hundert, von der Regionalliga in die Bundesliga. Dieser einmaligen Chance, den nächsten Schritt zu gehen, wollten wir nicht im Wege stehen und wünschen Alex alles Gute für die Zukunft."

Paukenschlag beim FC Energie Cottbus: Torhüter Alexander Meyer wechselt mit sofortiger Wirkung zum VfB Stuttgart. Darauf einigten sich der Bundesligist, der Spieler und der FC Energie, wie am Mittwoch bekannt wurde. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Das Sportmagazin "kicker" schreibt jedoch von einer Ablösesumme in Höhe von 300.000 Euro.

Trotz des sich in Kürze schließenden Transferfensters, am 31. August ist Stichtag, werden die Lausitzer in Sachen Torhüter nicht mehr aktiv. "Wir haben mit Avdo Spahic einen sehr guten Torhüter, der aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum stammt, unser vollstes Vertrauen genießt und in der zurückliegenden Saison bereits 20 Regionalligaspiele für uns absolviert hat", sagte Trainer Wollitz. Der Ersatz kommt also aus den eigenen Reihen.

Beim VfB Stuttagrt ersetzt Alexander Meyer den zweiten Türwart Mitch Langerak. Wie am Mittwoch bekannt wurde, wechselt der Australier zum spanischen Erstligisten UD Levante. Langerak hatte seinen Stammplatz an VfB-Neuzugang Ron-Robert Zieler verloren.

Sendung: rbb UM6, 30.08.2017, 18 Uhr