Der FC Energie Cottbus ist in der Regionalliga Nordost weiter nicht aufzuhalten. Am Sonntag gewann die Mannschaft von Trainer Claus Dieter Wollitz im fünften Spiel zum fünften Mal, auch wenn es gegen Meuselwitz knapper ausfiel.

Nach 15 Minuten kamen die Cottbusser dann besser ins Rollen. Schlüter, Viteritti und Zimmer prüften den Meuselwitzer-Torwart. Nach 19 Minuten war es dann soweit: Eine Ecke von der rechten Seite segelte durch den Strafraum, Kruse brachte den Ball von außen gefährlich vor das Tor und dann: Marc Stein in der Mitte. Die Frage, ob der Energie-Kapitän noch am Ball dran war, konnte nicht mit Sicherheit aufgelöst werden.

Bei bestem Fußballwetter und guter Stimmung im Stadion der Freundschaft startete Cottbus erwartet druckvoll. Ungewöhnlich jedoch für die vergangenen Wochen: Die ganz großen Tor-Gelegenheiten waren zunächst nicht zu bestaunen. Torjäger Streli Mamba hing die größte Zeit in der Luft. De Freitas hatte in der Anfangsphase noch die "beste" Möglichkeit nach einer Ecke mit einem Kopfball weit über das Tor.

Eine große Chance hatte der TFC Meuselwitz dann doch in der ersten Hälfte: Nach einem Freistoß musste Energie-Torwart Meyer in höchster Not einen Schuss aus kurzer Distanz retten. Mit einer verdienten, aber keiner wirklich überzeugenden Führung ging es für die Lausitzer in die Halbzeit.

Nach dem Wechsel ließen es beide Teams zunächst ruhig angehen, bis es zum großen Schreckmoment des Spiels aus Cottbusser Sicht kam: Der Meuselwitzer Mäder nahm sich ein Herz und hämmerte den Ball aus zwölf Metern gegen den Außenpfosten.

Energie hatte weiterhin viel Ballbesitz, doch der Spielfluss kam nun komplett abhanden. Meuselwitz machte seine Sache weiterhin gut. Gegen Ende der Partie wurde es noch einmal etwas hektischer: Nach einem Handspiel sah der zuvor verwarnte Cottbusser Kruse die Ampelkarte. Der folgende Freistoß führte zur letzten Torchance für Meuselwitz, doch Meyer konnte den flachen Abschluss parieren.

Unter dem Strich spiegelt das knappe 1:0 den Spielverlauf wider: Meuselwitz holte aus den limitierten Möglichkeiten alles heraus und Cottbus tat sich lange schwer. Trotzdem ist es verdienter Sieg: der fünfte im fünften Spiel, wohlgemerkt. Für Cottbus geht es am 10. September zu Germania Halberstadt.