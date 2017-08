Internationales Handball-Turnier in Katar

Acht Mannschaften von fünf Kontinenten und am Ende gewinnen die Füchse: Nach einem deutlichen 30:23-Sieg in der Vorschlussrunde gegen den Gastgeber Al-Sadd geht die Reise Richtung Titelverteidigung für die Berliner weiter.

Die Mission Titel-Hattrick geht weiter: Nach 2015 und 2016 stehen die Berliner zum dritten mal in Folge im Finale der IHF Super Globe Trophy, der inoffiziellen Klub-Weltmeisterschaft in Katar. In den vergangenen beiden Jahren konnte sich der Bundesligist im Endspiel jeweils durchsetzen.

Nachdem das Team von Trainer Velimir Petkovic im Viertelfinale beim 33:31 über den brasilianischen Vertreter EC Pinheiros noch größere Mühe hatte, erwischten die Berliner gegen Al-Sadd den besseren Start. Der Titelverteidiger lag im Halbfinale schnell mit 3:0 und 5:2 vorne, ließ den Gastgeber in der Folge aber zu viel Platz, bedingt durch eigene Fehler, und kassierte den Ausgleich zum 7:7. Doch noch vor der Pause konnten die Berliner Partie wieder in die eigene Hand nehmen und ging mit drei Toren Vorsprung in die Halbzeit.