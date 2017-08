So läuft die Auslosung zur Europa League - Herthas Kugel liegt in Topf 2

25.08.17 | 08:18 Uhr

Michael Preetz und Thomas Herrich dürften als Herthas Vereinsvertreter heute im feinsten Zwirn das Grimaldi Forum in Monaco betreten: Ab 13 Uhr läuft dort die Gruppenauslosung für die Europa League. Nach acht Jahren liegt wieder eine Kugel für Hertha BSC im Topf. Von Christian Dexne



Insgesamt 48 Teams haben sich für die Gruppenphase qualifiziert und wurden nach ihrem jeweiligen UEFA-Koeffizienten in vier Töpfe verteilt. Hertha liegt in dieser Tabelle auf Platz 23, hat es also gerade noch in Topf zwei geschafft. Sportlich ist das natürlich ein Nachteil, denn die Gegner aus Topf eins sind naturgemäß die schwersten Gegner. Andererseits dürfen sich die Fans auf prominenten Besuch im Olympiastadion freuen. Ein Pflichtspiel gegen Arsenal London oder Olympique Lyon klingt schließlich besser als ein Duell gegen Zulte Waregem oder Zorya Luhansk. Trainer Pal Dardai hatte sich den ungarischen Vertreter Videoton FC Szekesfehervar gewünscht - mit dem Verweis auf "ein paar extra Tage umsonst in Ungarn". Weil sich Videoton FC Szekesfehervar in den Play-Off-Spielen gegen Partizan Belgrad allerdings nicht durchgesetzen konnte, fällt der Trip in die Heimat für Herthas Coach vorerst flach.

Kein Wiedersehen mit Lucien Favre möglich

Neben Hertha sind mit Köln und Hoffenheim (beide in Topf 3) zwei weitere deutsche Teams dabei. Köln hatte sich als Fünfter der Bundesliga für die Europa League qualifiziert, der UEFA-Koeffizient ist aber etwas schlechter als der von Hertha. Hoffenheim ist eine der zehn Mannschaften, die in den Champions League-Play Offs ausgeschieden sind. Doch ein Aufeinandertreffen von Hertha mit einer anderen deutschen Mannschaft ist in der Gruppenphase ausgeschlossen. Zwei Mannschaften aus einem Land werden generell nicht in eine Gruppe gelost. Auch ein Wiedersehen mit Lucien Favre wird es nicht geben. Herthas Ex-Trainer verlor mit Nizza am Mittwoch in der Qualifikation zur Champions League und rutscht als Trostpflaster in die Europa League. Doch die Mannschaft mit den promintenen Stars Mario Balotelli, Wesley Sneijder und Dante wird ebenfalls aus Topf zwei gezogen und kann daher nicht auf Hertha BSC treffen.



Große Namen und kleine Stadien

Am Donnerstagabend qualifizierte sich mit Athletic Bilbao aus Spanien noch eine Mannschaft mit internationalem Klang. Für eine faustdicke Überraschung sorgte dagegen Rosenborg Trondheim. Die Norweger schmissen kurzerhand den Vorjahresfinalisten Ajax Amsterdam aus dem Turnier. Aber wie immer sind auch spannende Teams dabei, die nur wirklichen Liebhabern etwas sagen. Der tschechische Pokalsieger FC Zlin zum Beispiel, dessen Heimstätte nur 6375 Zuschauern Platz bietet. Dagegen ist das Regenbogenstadion, in dem der SV Zulte Waregem aus Belgien seine Heimspiele austrägt, geradezu gigantisch. Es bietet Platz für 8500 Besucher. Es könnte also für Hertha-Fans beim Kauf von Auswärtstickets auch schnell mal eng werden.

Die Gruppenphase startet im September

Und dann wäre da noch der Östersunds FK aus Schweden. Erst 1996 gegründet und 2015 in die erste Liga aufgestiegen, setzte sich der Klub in der Qualifikation sensationell erst gegen Galatasaray Istanbul und dann gegen PAOK Saloniki durch. Östersund ist seit Jahrzehnten Gastgeber des Biathlon-Weltcup-Auftakts - jetzt hat es der Fußballverein in der Gruppenphase der Europa League geschafft. Der erste von sechs Spieltagen findet am 14. September statt, der letzte am 7. Dezember. Die jeweils zwei besten der zwölf Vierergruppen erreichen das Achtelfinale. Aufgefüllt wird die Runde der letzten 32 mit den acht Drittplazierten der Champions League. Am 11. Dezember werden Michael Preetz und Thomas Herrich dann vielleicht wieder ihre Anzüge aus dem Schrank holen. Dann wird in Nyon das Achtelfinale ausgelost.



Die Lostöpfe im Überblick Topf 1

Arsenal London (ENG)

Zenit Sankt Petersburg (RUS)

Olympique Lyon (FRA)

Dynamo Kiew (UKR)

FC Villarreal (ESP)

Athletic Club (ESP)

Lazio Rom (ITA)

AC Milan (ITA)

Viktoria Plzeň (CZE)

FC Salzburg (AUT)

FC Kopenhagen (DEN)

Sporting Braga (POR)

Topf 2 Steaua Bukarest (ROU)

Ludogorets Razgrad (BUL)

BATE Borisov (BLR)

FC Everton (ENG)

BSC Young Boys (SUI)

Olympique Marseille (FRA)

Real Sociedad (ESP)

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Lokomotiv Moscow (RUS)

Austria Wien (AUT)

Hertha BSC (GER)

OGC Nizza (FRA)

Topf 3 FK Astana (KAZ)

Partizan Belgrad (SRB)

TSG 1899 Hoffenheim (GER)

1. FC Köln (GER)

HNK Rijeka (CRO)

Vitória SC (POR)

Atalanta Bergamo (ITA)

Zulte Waregem (BEL)

Zorya Luhansk (UKR)

Rosenborg Trondheim (NOR)

Sheriff Tiraspol (MDA)

Hapoel Beer-Sheva (ISR)

Topf 4 Apollon Limassol (CYP)

İstanbul Başakşehir (TUR)

Konyaspor (TUR)

Vitesse Arnheim (NED)

Slavia Prag (CZE)

Crvena zvezda (SRB)

Skënderbeu (ALB)

AEK Athens (GRE)

FC Fastav Zlín (CZE)

FC Lugano (SUI)

Vardar Skopje (MKD)

Östersunds FK (SWE)

