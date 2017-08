Hertha will in Dortmund punkten

Der letzte Sieg liegt schon ein paar Jahre zurück: 2013 hat Hertha zuletzt bei Borussia Dortmund gewinnen können. Geht es nach Trainer Pal Dardai, ist am Wochenende Schluss mit dieser Durststrecke im Pott. Der Ungar spielt mit dem Gedanken, dafür die Startelf zu verändern. Von Stephanie Baczyk

Mit Fußball kennt sich Pal Dardai aus. Aber da wäre noch ein anderes Metier, das dem 41-Jährigen nicht fremd ist: das Vatersein. "Ich habe drei Kinder", sagt Herthas Trainer mit Blick auf die beiden Jungväter Alexander Esswein und Mathew Leckie: "Ich habe den beiden gleich gesagt, dass ich nachts immer gut geschlafen und gut trainiert habe. Die Frau muss sich um alles kümmern, die Spieler gehören ins Bett." Dardai schmunzelt. Überhaupt wirkt er entspannt vor der schweren Auswärtsaufgabe bei Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr).

Der letzte Sieg von Hertha BSC beim BVB liegt schon einige Zeit zurück. 2013 haben die Berliner im Signal-Iduna-Park drei Punkte geholt, die Torschützen beim 2:1-Erfolg waren damals Adrian Ramos und Sami Allagui. "Jeder weiß, wie schwer es ist dort zu spielen", mahnt Dardai. "Aber die Mannschaft ist gut vorbereitet und hat gut trainiert. Und es ist ein ganz anderes Dortmund als letzte Saison."

Thomas Tuchel ist Geschichte im Pott. Unter Neu-Trainer Peter Bosz hat die Borussia ihr Auftaktspiel in der Liga beim VfL Wolfsburg klar gewinnen können - gleiches gilt für Hertha BSC. Pal Dardai sieht allerdings noch Verbesserungsbedarf im Spiel seiner Mannschaft. "Wir müssen mutiger und sicherer sein, wenn wir in Führung gehen. Das habe ich gegen den VfB Stuttgart vermisst", so der Coach.