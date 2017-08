Hertha unterliegt 0:2 in Dortmund - Nicht "grottenschlecht" aber chancenlos

26.08.17 | 21:55 Uhr

Hertha BSC kann in Dortmund einfach nicht gewinnen. Seit vier Jahren sind die Berliner beim BVB ohne Sieg - und auch am Samstag war die Dienstreise der "Alten Dame" nicht von Erfolg gekrönt. Mit 0:2 unterlag Hertha dem neuen Tabellenführer.

Es gibt Spiele im Fußball, die lassen nicht viel Raum für Spekulationen. Das 0:2 von Hertha BSC bei Borussia Dortmund zählt eigentlich dazu. "Es war ein verdienter Sieg für Dortmund", sagte Hertha-Trainer Pal Dardai direkt nach der Partie am Samstagabend. Doch so ganz abfinden mit der Niederlage konnte sich der Ungar nicht: "Dortmund war besser, aber wir haben unnötige Tore kassiert und hätten ein besseres Ergebnis erzielen können." Dinge, die ein Fußballtrainer nun mal sagt. Im Vergleich zum 2:0-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart änderte Trainer Pal Dardai seine Startelf auf einer Position. Für Alexander Esswein spielte U-21 Europameister Niklas Stark, der neben Per Skjelbred auf der Doppelsechs agierte. Vladimir Darida rückte vor auf die Spielmacherposition, während Vedad Ibisevic im 4-2-3-1 die einzige Spitze gab. Bei den Gastgebern setzte der neue Coach Peter Bosz auf dieselbe Elf wie beim Saisonauftakt in Wolfsburg.

Aubameyang mit der Führung

Die Borussia gab den Gästen von Anfang an kaum Luft zum Atmen. Von Beginn an zeigten die Dortmunder ihr typisches Gegenpressing, griffen die tief stehenden Berliner früh an und setzten sie so unter Druck. Schon vor Beginn der Partie ließ Herthas Aufstellung die Vermutung zu: Safety first. Defensiv kompakt stehen und auf Konter lauern, das war die klare Devise. Mit schnellem Umschaltspiel kamen die Schwarz-Gelben jedoch immer wieder gefährlich vor das Tor von Keeper Rune Jarstein. Europa-League-Teilnehmer Hertha ergab sich seinem Schicksal zwar nicht kampflos, blieb offensiv aber gänzlich ungefährlich. So machte es den Anschein, als sei es nur eine Frage der Zeit, wann sich das hohe Pressing und die spielerische Überlegenheit des BVB auch auf der Anzeigetafel wiederspiegeln würde. Und so kam es dann auch. Nach einer sehenswerten Dortmunder Kombination, schlug Vorjahres-Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang dann zu. Von der linken Seite flankte der starke Nuri Sahin den Ball in die Mitte und ein Berliner Neuzugang verlor dann den entscheidenden Zweikampf: Hertha-Innenverteidiger Karim Rekik kam einen Schritt zu spät und konnte so Dortmunds Torjäger nicht am Abschluss hindern. Rune Jarstein im Tor flog vergeblich.

Selbstkritische Herthaner

Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte kamen die Berliner etwas besser ins Spiel, konnten sich aber keine hochkarätigen Chancen herausspielen. Der auf der rechten Flügelseite stark aufspielende Christian Pulisic hätte gar noch erhöhen können. Auf Berliner Seite blieb der Chancenzettel bis auf einen Kopfball von Niklas Stark (31.) weitgehend leer. "Unser Plan, Dortmund in der ersten Halbzeit wenig Räume zu geben, hat nicht so gut funktioniert, obwohl Dortmund in der ersten Hälfte wenig Chancen hatte. Unser letzter Pass kam nicht und wenn du keine Tore machst, kannst du nichts mitnehmen", so Hertha-Trainer Dardai. Bis auf vereinzelte Unsicherheiten präsentierten sich die Berliner jedoch defensivstark und imponierten mit gutem Stellungsspiel und der nötigen Aggressivität. Vor allem Langkamp, Rekik und Skjelbred räumten so gut wie alles ab, was auf sie zu kam.



Mutigere Berliner in der zweiten Halbzeit

Dortmund hatte phasenweise gegen Ende der ersten Hälfte 70 Prozent Ballbesitz. Das sollte sich in den zweiten 45 Minuten zumindest optisch verändern. Die "Alte Dame" traute sich nun mehr zu und suchte immer wieder auch den Weg nach vorne. Doch ein großes Manko blieb: Die dicken Torchancen blieben aus. Hertha-Kapitän Vedad Ibisevic leitete mit einem Ballverlust im Mittelfeld die Entscheidung zu Gunsten von Borussia Dortmund ein. Nach einer etwas undurchsichtigen Situation im Berliner Straftraum fasste sich Nuri Sahin ein Herz und donnerte den Ball aus 16 Metern per Dopkick in die Maschen. Bitter für Hertha, trotzdem ein Traumtor. Nach dem 2:0 wurden die Westfalen in der Defensive etwas nachlässig und ließen die Berliner am Anschlusstreffer schnuppern. Langkamp, Darida und Stark hatten gute Chancen, konnten diese aber nicht verwerten. So blieb es am Ende beim verdienten 2:0 vor 80.860 zufriedenen Zuschauern.



Hertha im nächsten Heimspiel gegen Bremen

Am Mikrofon von "Sky" wurde Mitchell Weiser nach der Partie auf seinen Gemütszustand so kurz nach dem Spiel angesprochen. "Wäre mehr drin gewesen, oder sind Sie vielleicht enttäuscht, dass die Mannschaft nicht genug abgeliefert hat?", so der Reporter. "Finden Sie, dass wir nicht abgeliefert haben?", so die Gegenfrage des 23-Jährigen. Nein, Hertha hat abgeliefert. Defensiv stark, offensiv vielleicht in vielen Situationen zu harmlos. Doch steht unter dem Strich eine ansprechende Leistung bei einem stärkeren Gegner. Nach der Länderspielpause kommt Werder Bremen ins Olympiastadion. Da gilt es für die mit einem Sieg aus zwei Spielen gestarteten Herthaner, den nächsten Heimsieg einzufahren.