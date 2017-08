Video: rbb aktuell | 27.08.2017 | Christian Dexne

Internationales Stadionfest Berlin - ISTAF: Harting-Brüder gehen leer aus

27.08.17 | 20:41 Uhr

Weltjahresbestzeiten und deutsche Rekorde: Das 76. ISTAF am Sonntag in Berlin hatte alles zu bieten. Ein Olympiasieger verkündete außerdem die Fortsetzung seiner Karriere. Das mit Spannung erwartete Duell der Harting-Brüder geriet dagegen zur Enttäuschung.



Es sollte das ganz große Highlight werden vor 45.000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion: Zwei Weltklasse-Diskuswerfer, zwei Olympiasieger, zwei Siegesbesessene. Und das i-Tüpflechen auf dem Duell: Sie sind Brüder. Die Rede ist natürlich von Robert und Christoph Harting. Herausforderer und Etablierter, wobei in dieser Konstellation nicht mehr mit Sicherheit zu sagen ist, wer welche Rolle einnimmt. "Es ist Chrisophs Pflicht mich zu schlagen", sagte der ältere Robert vor dem ISTAF. Doch es sollte anders kommen. Robert, in jüngerer Vergangenheit von Verletzungen geplagt und bei dem Triumph seines Bruders Christoph bei den olympischen Spielen von Rio 2016 in der Qualifikation gescheitert, startete gleich mit einem Fehlversuch in den Wettbewerb. Sein Bruder Christoph tat es ihm gleich. Wenn man so will, entwickelten sich in der Folge zwei Parallel-Wettkämpfe: Der eine um den Sieg beim ISTAF und der andere um den familieninternen. Gerne hätten die Hartings beides unter einen Hut gebracht, doch mit der Spitze hatten sie heute nichts zu tun.



Nur Platz fünf und acht

Der dritte Wurf sollte Roberts bester werden: Er schleuderte den Diskus auf 64,59 Meter. Zur Orientierung: seine Bestweite liegt bei über 70 Metern. Bruder Christoph erging es noch schlimmer - sein zweiter Wurf auf 62,83 Meter sollte sein weitester bleiben. Mit nur zwei gültigen Versuchen beendete er den Wettkampf auf Platz acht, Bruder Robert landete auf Rang fünf. "Ich stehe hier mit gemischten Gefühlen. Es tut immer ein bisschen weh, wann man nicht das rausholen kann, was drin steckt. Aber damit muss ich dieses Jahr leben", gab Robert Harting auf der blauen Tartanbahn zu Protokoll. Das Bruder-Duell konnte er zumindest für sich entscheiden. Gold holte der Pole Piotr Malachowski.

"Es gibt nichts besseres, als ein Leben lang Olympiasieger genannt zu werden"

Die deutschen Speerwerfer bewiesen hingegen, dass sie momentan das Maß aller Dinge sind. In einem dominant geführten Wettkampf bescherten Weltmeister Johannes Vetter und Olympiasieger Thomas Röhler dem Berliner Publikum einen Doppelsieg. Die Reihenfolge: Weltmeister vor Oylmpiasieger. Johannes Vetter kratzte an den 90 Metern, erreichte sie aber nicht ganz. Unter tosendem Applaus der Zuschauer und dem obligatorischen Knall des Feuerwerks, flog der Speer in seinem fünften Versuch auf 89,95 Meter. Das sollte reichen. Der Offenburger, der später zugab "völlig am Ende zu sein", wirft also auch am Saisonende noch große Weiten. Denn Olympiasieger Röhler konnte nicht mehr kontern. Am Ende stand Vetter zum siebten mal in dieser Saison vor sienem Kumpel Röhler. Der konnte sich aber mit einer einfachen Erkenntnis trösten: "Es gibt nichts Besseres, als ein Leben lang Olympiasieger genannt zu werden."

Publikum trägt Klosterhalfen zum Sieg

Nach längerer Abstinenz dufte sich Kugelstoßer und seines Zeichens Ex-Weltmeister David Stohrl (Leipzig) endlich wieder auf einer Ehrenrunde feiern lassen. Nach einer hartnäckigen Verletzung stieß er in der Hauptstadt auf 21,11 Meter und fuhr souverän den Sieg ein. Die Zuschauer im weiten Rund kamen gar nicht mehr heraus aus dem Jubeln: Konstanze Klosterhalfen zeigte eine grandiose Leistung über 1.500 Meter und löste sich auf den letzten 400 Metern von der Konkurrenz. Somit mutierte die letzte Runde zu einem Sololauf. Ein Sieg mit persönlicher Bestzeit war am Ende das Ergebnis. Ein Verdienst, unter anderem vom Berliner Publikum: "Ich habe einfach gedacht: heute ist alles egal, heute laufe ich einfach, das Publikum wird mich schon tragen. Und genau so hat es geklappt", sagte die 20-Jährige. Die Besonderheit bei diesem Event: Erstmals sprinteten die Läufer in der Ostkurve durch einen eigens gebauten Tunnel. Die zehn Meter breite und 25 Meter lange Plattform sollte Begegnungsstätte der Topsportler mit ihren Fans sein.



Krause unterbietet eigenen deutschen Rekord

Für Gesa Felicitas Krause gab es über die 3.000 Meter ebenfalls Grund zum Jubeln - besonders wichtig für die Triererin. Bei der Leichtathletik-WM war sie noch nach einer Rempelei und einem daraus resultierenden Sturz um ihre Medaillenchance gebracht worden. Heute sollte es anders laufen. In 9:11,85 Minuten unterbot sie ihren eigenen deutschen Rekord deutlich und landete schlussendlich auf dem zweiten Platz. Nach den Gründen für das gute ergebnis befragt, antwortete die 25-Jährige bemerkenswert: "Es war eine Mischung aus Wut und Enttäuschung aber eben auch die Gewissheit, dass ich gut trainiert habe". Froh war sie, dass sie den Rekord vor heimischem Publikum einfahren konnte. "Ich wollte diesen Rekord, ich bin dem Publikum so dankbar für die Unterstützung", berichtete sie weiter. Ein gelungener Saisonabschluss nach dem WM-Debakel in London.

Semenya sorgt für Weltbestzeit

Die schnellste Frau Deutschlands, Gina Lückenkemper, musste sich einer Mannschaftskollegin geschlagen geben. Über die 100 Meter Distanz triumphierte Lisa Mayer. Gemeinsam gewannen sie im Anschluss dann noch die 100-Meter-Staffel. Für eine sogenannte Weltbestzeit sorgte 800-Meter-Superstar Caster Semenya. Die Olympiasiegerin stellte einen neuen Rekord über die 600 Meter auf. Auf dieser ungewöhnlichen Strecke werden vom Leichtathletik-Weltverband IAAF keine Weltrekorde geführt, daher die Bezeichnung Weltbestzeit. Kurios: Die Veranstalter nahmen auf Wunsch Semenyas die 600-Meter-Strecke ins Programm

Hambüchen kündigt Comeback an

Am Rande des ISTAF sorgte ein weiterer deutscher Top-Sportler für erfreuliche Nachrichten. Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen, über dessen Zukunft nach einer hartnäckigen Schulterverletzung einige Fragezeichen schwebten, äußerte sich positiv über seinen gesundheitlichen Zustand. "Mir geht es wirklich richtig gut. Es sind jetzt kanpp sechs Monate nach meiner Schulter-OP und die Schulter ist soweit wieder hergestellt, ist sogar eigentlich besser als vorher. Ich habe keinerlei Schmerzen und bin wieder voll ins Training eingestiegen. Ich will am 21.10. mein Comeback auf nationaler Ebene in der Bundesliga geben", so der 29-Jährige.