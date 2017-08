Video: rbb | 27.08.2017 | Jörg Klawitter, Birgit Hofmann

Kanu-WM in Racice - Gold für Brendel, Gold für Rauhe

27.08.17 | 12:37 Uhr

Nach seinem Triumph im Einer-Canadier hat der Potsdamer Sebastian Brendel auch Gold mit der Mannschaft gewonnen. Es ist sein zweites WM-Gold bei den Titelkämpfen im tschechischen Racice. Auch der Kajak-Vierer der Männer mit Ronald Rauhe glänzte.





Die Faust in der Luft, ein lauter Jubelschrei, der dreimalige Olympiasieger Sebastian Brendel kann es selbst kaum fassen. Am Sonntagmorgen gewann der Potsdamer gemeinsam mit Conrad Robin Scheibner (Berlin), Stefan Kiraj (Potsdam) und Jan Vandrey (Potsdam) überraschend WM-Gold im Canadier-Vierer. Im Schlussspurt war das Team nicht zu bezwingen, gewann in der nicht-olympischen Klasse über die 1.000-Meter-Distanz klar vor Polen und der Ukraine.



Zuvor hatte bereits der deutsche Kajak-Vierer eine erste Medaille für die Flotte des Deutschen Kanu-Verbandes gewonnen - es gab Bronze. Die Crew mit Tamas Gecsö (Potsdam), Lukas Reuschenbach (Oberhausen), Kostja Stroinski (Berlin) und Kai Spenner (Essen) fuhr im bis Rio noch olympischen Wettbewerb über 1.000 Meter ein beherztes Rennen. Der Sieg ging an Australien vor dem Quartett aus Ungarn.

Kajak-Vierer der Männer holt Gold mit Weltrekord

Damit war der Medaillenregen jedoch noch nicht beendet: Der Kajak-Vierer der Männer holte danach mit einem Weltrekord die vierte Goldmedaille in einer olympischen Klasse. Der Rio-Dritte Ronald Rauhe (Potsdam) sowie die Olympiasieger Max Rendschmidt (Essen) und Tom

Liebscher (Dresden) sowie Max Lemke (Leipzig) setzten sich nach 500 Meter in der neuen Bestzeit von 1:17,734 Minuten vor Spanien und Tschechien durch.



Über Jahre hatte Ronald Rauhe mit seinem Partner Tim Wieskötter die Kajak-Szene dominiert, insbesondere auf der Paradestrecke, den 500 Metern. Zwischen 2001 und 2008 blieb das Duo bei Welt- und Europameisterschaften auf dieser Distanz ungeschlagen und krönte die erfolgreiche Partnerschaft mit dem Olympiasieg 2004 in Athen. Doch vier Jahre später, ausgerechnet im olympischen Rennen von Peking 2008 riss die goldene Serie. Das Duo gewann in einem Herzschlagfinale "nur" Silber hinter Spanien. 2012 in London waren die 500 Meter nicht mehr Teil des olympischen Wettkampfprogramms. Sie wurden durch Sprintrennen über 200 Meter ersetzt. Doch auf der kurzen Strecke konnte Rauhe nicht überzeugen. Mit zwei achten Plätzen erlebte der Goldjunge sein persönliches Olympia-Debakel.

Ronald Rauhe macht weiter bis 2022

Der Durchbruch auf der kurzen Strecke gelang ihm erst 2016 in Rio de Janeiro mit Bronze im Kajak-Einer über 200 Meter in einem Herzschlagfinale. Der Potsdamer paddelte zusammen mit dem Spanier Saul Craviotto hinter dem britischen Sieger Liam Heath und dem Franzosen Maxime Beaumont ins Ziel. Danach begannen dramatische Minuten im Zielbereich. Erst leuchtete auf der Bahn von Ronald Rauhe Platz vier auf, obwohl er zeitgleich mit dem Spanier das Ziel erreichte. Die Wettkampf-Jury tagte, das Zielfoto wurde begutachtet. Für Rauhe und die Konkurrenz begannen dramatische Minuten. In der ARD sagte direkt danach: "Das war natürlich eine kleine Emotionsachterbahn."



Insgesamt hat der 36-jährige vier Medaillen bei Olympischen Spielen gewonnen. Wenn es nach Ronald Rauhe geht, bleibt es nicht dabei. Eigentlich sollte nach den Weltmeisterschaften in Racice Schluss sein. Doch jetzt hat der Potsdamer seinen Kurs geändert: Er will bis zu den Olympischen Spielen 2002 in Tokio weitermachen. Dann sind seine geliebten 500 Meter wieder olympisch. Und wer weiß, vielleicht gelingt ihm noch einmal das perfekte Rennen. Sendung: Inforadio, Nachrichten, 27.08.2017, 11 Uhr