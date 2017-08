Der dreimalige Olympiasieger Sebastian Brendel hat bei der Kanu-WM in Racice zum dritten Mal in Folge Gold im Canadier-Einer über 1.000 Meter gewonnen. Der Potsdamer setzte sich vor dem Tschechen Martin Fuksa und dem Brasilianer Isaquias Queiroz durch.

Es ist einfach seine Strecke: Sebastian Brendel hat bei der Kanu-WM im tschechischen Racice den Gold-Hattrick perfekt gemacht und im Canadier-Einer über die 1.000-Meter-Strecke Gold gewonnen In einem taktisch hervorragenden Rennen blieb der Potsdamer zunächst am Position zwei in Reichweite zu seinem Konkurrenten Martin Fuksa. Im Schlussspurt zog Brendel dann aber souverän an dem Tschechen vorbei.

Für Sebastian Brendel ist es nach 2014 in Moskau und 2015 in Mailand der dritte Erfolg in Serie bei Weltmeisterschaften. Diese Leistung war in der fast 80-jährigen WM-Geschichte bislang nur dem Neubrandenburger Andreas Dittmer (2001 bis 2005) und der lettischen Legende Ivan Klementiev gelungen.



Der dreimalige Olympiasieger Brendel geht bei der WM außerdem noch im Canadier-Vierer über 1.000 Meter und im Canadier-Einer über die 5.000-Meter-Distanz an den Start.