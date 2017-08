Die Berlinerin Laura Ludwig hat mit ihrer Partnerin Kira Walkenhorst das Finale der Beachvolleyball-World-Tour in Hamburg gewonnen. Im Finale setzten sie sich gegen die Brasilianerinnen Agatha/Duda in drei Sätzen mit 21:17, 19:21 und 15:10 durch. Das Duo feiert damit drei Wochen nach ihrem WM-Triumph in Wien den nächsten gemeinsamen Erfolg.

Im Finale ließe sich das deutsche Nationalduo auch vom ersten verlorenen Satz des Turniers nicht aus der Fassung bringen. Ludwig machte mit zwei Assen den Sieg perfekt.

"Der Olympiasieg war cool, der Weltmeistertitel noch cooler. Aber das war sensationell", rief Ludwig den fast 10.000 Fans zu. "Das ist ein Moment, in dem man alles verarbeiten kann, was man in den vergangenen Jahren erreicht hat", erklärte Blockerin Walkenhorst.