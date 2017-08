Am Sonntag schoss er gegen Bielefeld sein erstes Tor für den 1.FC Union, nun wird Marcel Hartel U21 Nationalspieler. Nationaltrainer Stefan Kuntz nominierte ihn am Dienstag für den Dortmunder Mahmoud Dahoud nach.

Der 21-jährige Hartel wechselte vor dieser Saison vom 1.FC Köln nach Köpenick. "Wir freuen uns sehr über die Nominierung von Marcel und die damit verbundene Chance, sich auch international beweisen zu können", sagte. Helmut Schulte, Leiter der Lizenzspielerabteilung bei den Köpenickern. "Wir sind davon überzeugt, dass er mit seiner Spielweise auch in der U21 viel bewegen kann und wünschen ihm dabei natürlich viel Erfolg."

Die U21-Nationalmannschaft trifft am Freitag (01.09., 18:00 Uhr) auf Ungarn, ehe am 5. September die EM-Qualifikation gegen Kosovo in Osnabrück beginnt.