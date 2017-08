BMX, das sind Tricks und Stunts mit einem 20-Zoll-Fahrrad. Seit den Spielen 2012 in London ist die Sportart sogar olympisch. Der junge Berliner Daniel Tünte möchte sich für die Spiele in Tokio 2020 qualifizieren. Beim Weltcup am Wochenende in Ungarn erreichte er Platz 23.

Tünte ist auf dem Weg in die Weltspitze, doch die Trainingsbedingungen in Berlin werden internationalen Ansprüchen nicht gerecht. Eine neue Trainingsstrecke soll gebaut werden, die entspräche olympischen Standards. "Die Rampen wären größer, alles wäre viel ähnlicher zu dem, was man im Contest fährt. Deshalb wäre es natürlich viel besser, da zu trainieren", sagt Daniel Tünte und sein Trainer Tobias Wicke ergänzt: "Der Superpark wäre natürlich eine perfekte Sache, um unsere Fahrer auf ein besseres Level zu bekommen. Das kann aber nur klappen, wenn das Ding mal irgendwann steht."