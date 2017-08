Stadion-Manager Klaus Teichert hat erstmals mögliche Baukosten einer neuen Arena für Fußball-Bundesligist Hertha BSC genannt. "Wir rechnen mit Kosten in der Größenordnung von 4000 Euro pro Sitzplatz", sagte der Geschäftsführer der Hertha BSC Stadion GmbH der "Berliner Morgenpost" (Mittwoch). Das würden bei einem Stadion mit 50.000 Plätzen rund 200 Millionen Euro Gesamtkosten bedeuten.

Der frühere Berliner Finanzstaatssekretär ist seit Juli als Stadiongeschäftsführer im Amt. In dieser Funktion habe er sich Bauprojekte beim FC Chelsea, in Barcelona und Finnland angeschaut, so Teichert.