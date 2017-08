Peno also hat auf dem Parkett viele Qualitäten. Auf dem Weg in die Halle aber fehlt ihm etwas Entscheidendes: der Führerschein. Noch ist er deshalb für die Wege zum Training auf seinen Mitspieler Luke Sikma angewiesen. In der kommenden Woche möchte er sich aber anmelden und dann mit den Fahrstunden beginnen. Der erste Versuch, noch in Spanien, ging schief - Peno fiel durch die Prüfung. Die Fahrgemeinschaft Sikma / Peno funktioniert im Notfall aber auch ziemlich gut. "Luke und ich haben ungefähr das gleiche Timing. Wir stehen zur selben Zeit auf, brauchen etwa gleich lang für alles und wohnen nebeneinander. So sind wir immer pünktlich und gemeinsam in der Halle", erzählt Peno.