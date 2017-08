Spitzenduell der 2. Fußball-Bundesliga - Union verpasst Heimsieg gegen Bielefeld

27.08.17 | 17:01 Uhr

Es war ein Spitzenduell auf Augenhöhe: Nach deutlicher Überlegenheit des 1. FC Union in der ersten Halbzeit, konterten die Bielefelder mit einem schnellen Tor nach der Pause. Ein Weckruf für die Köpenicker, die sich am Ende jedoch mit einem Remis begnügen mussten.



Die Voraussetzungen für dieses Spiel hätten kaum besser sein können: Arminia Bielefeld, mit neun Punkten aus drei Spielen perfekt in die Saison gestartet, zu Gast im Stadion an der Alten Försterei. Die Elf von Jens Keller, mit sieben Punkten ebenfalls ordentlich aus den Startlöchern gekommen, hatte sich für das Heimspiel gegen die Ostwestfalen am Sonntag einiges vorgenommen. Der Coach der Köpenicker musste aufgrund von Achillessehnenproblemen auf Abwehrchef Toni Leistner verzichten, für ihn rückte Fabian Schönheim in die Startelf. Der zweite Wechsel im Vergleich zum Unentschieden beim 1. FC Nürnberg: Neuzugang Marcel Hartel ersetzte Stephan Fürstner. Ein Tausch, der sich noch als entscheidend herausstellen sollte.



Stürmische Anfangsphase von Union

Die Eisernen nahmen sofort das Heft in die Hand und setzten die Bielefelder unter Druck. Die erste Chance dann bereits in der vierten Spielminute: Polter und Kreilach scheiterten jedoch am Keeper der Arminen. Im weiteren Verlauf der Anfangsphase blieb Union im Vorwärtsgang. Die ganz großen Möglichkeiten wollten sich jedoch nicht ergeben. Felix Kroos zwei Mal aus der Distanz und Marcel Hartel hatten die besten Chancen. Defensiv ausgerichtete Arminen standen kompakt und machten der Berliner Offensive das Leben ordentlich schwer. Wie so häufig im Fußball hatten dann aber die wesentlich passiveren Gäste die größte Chance der ersten Hälfte: Einen kurz ausgeführten Freistoß bugsierte Behrendt mit hoher Geschwindikeit an die Oberkante der Latte. Union-Keeper Jakob Busk wäre wohl machtlos gewesen. Mit einer Nullnummer ging es also in die Halbzeit.



Paukenschlag kurz nach der Pause

Personell unverändert betraten beide Mannschaften den Platz zur zweiten Hälfte. Die Pfeife von Schiedsrichter Christian Dietz war vom Anpfiff kaum erstummt, da klingelte es im Gehäuse der Köpenicker. Nach einem Ballverlust am eigenen Strafraum traf der Bielefelder Andreas Voglsammer aus fünf Metern mit einem beherzten Rechtsschuss. Abwehrmann Schönheim machte bei dem Gegentreffer keine sonderlich gute Figur. Ein Hallo-Wach-Erlebnis für die Berliner. In der Folge sahen die 21.034 Zuschauer im ausverkauften Stadion An Der Alten Försterei wütende Angriffe von Union. Eine Welle nach der anderen rollte auf das Gästetor zu. Unions Stürmer Sebastian Polter scheiterte noch am Arminia-Stürmer Fabian Klos, der auf der Linie rettete. Simon Hedlund und Damir Kreilach fanden ihren Meister im Bielefelder Keeper. Doch dann brach ausgerechnet Neuzugäng Hartel den Bann. Nach starkem Körpereinsatz von Sebastian Polter staubte der ehemalige Kölner ab - Ausgleich (55.).

Viele Chancen und doch kein Sieg

Nach dem 1:1 ging es für die Berliner weiterhin nur in eine Richtung: nach vorne. Vor allem Torschütze Hartel machte einen sehr agilen Eindruck. Eine der zahlreichen Chancen vergab er zum Doppelpack. In der 75. Minute dann die größte Chance: Kreilach traf nur die Latte, Hartel scheiterte im Nachschuss am sehr starken Bielefelder Torwart Ortega. In der Folge wurde Neuzugang Akaki Gogia eingewechselt, der die letzte nennenswerte Chance für die Berliner vergab. Für Union Berlin wäre mit Sicherheit mehr drin gewesen, doch müssen sich die Köpenicker mit einem Unentschieden begnügen, bleiben aber weiterhin unbesiegt. Nach der Länderspielpause gastieren die Berliner am 10. September bei Fortuna Düsseldorf. Sendung: Inforadio, 27.08.2017, 15:40 Uhr