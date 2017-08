Energie-Towart wechselt in die Bundesliga

Es ist ohne Frage der größte Tag in der Karriere von Alexander Meyer: Der Torwart von Regionalligist Energie Cottbus wechselt in die Bundesliga zum großen VfB Stuttgart. Von der vierten in die erste Liga. Das direkte DFB-Pokal-Duell gab wohl den Ausschlag.