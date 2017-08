Nach seinen sechs Toren in der Fußball-Regionalliga steht Energie-Stürmer Streli Mamba im Fokus von Klubs aus der zweiten und dritten Liga. Bis nächste Woche Donnerstag ist das Transferfenster noch offen - allerdings hat Mamba in der Lausitz einen Vertrag bis 2018. Von Andreas Friebel

Der FC Energie hat derzeit keine sportliche Sorgen. Die Lausitzer stehen auch vor dem fünften Spieltag in der Fußball-Regionalliga an der Spitze der Tabelle. Im Heimspiel am Sonntag gegen Meuselwitz (ab 13.30 Uhr im Livestream auf rbb|24) soll Platz 1 verteidigt werden. Aber die Partie im Stadion der Freundschaft könnte zugleich auch die Abschiedsvorstellung von Streli Mamba werden.

Der Torjäger hat bislang sechs Treffer erzielt. Seit Tagen gibt es in der Lausitz Gerüchte über einen möglichen Wechsel des 22-Jährigen. "Ich kenne diese Gerüchte auch. Fakt ist aber, dass er bei uns einen Vertrag bis Sommer 2018 hat. Bis jetzt haben sich auch noch keine Vereine bei uns gemeldet, die Mamba gerne verpflichten wollen", so Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz am Freitag gegenüber rbb|24.

Wollitz kennt aber auch das Fußballgeschäft. Je näher das Ende der Wechselfrist kommt, desto schneller dreht sich bei den Klubs das Personalkarussell. Und so will der Coach auch nicht ausschließen, dass sein gefährlichster Angreifer noch in den nächsten Tagen wechselt. "Wenn ein Klub kommt, der ihn haben will, dann muss er aber eine Menge Geld auf den Tisch legen", sagt Wollitz. "Und da reden wir nicht über 500.000 Euro oder nur eine Million. Mamba hat großes Potential und wenn wir ihn wirklich verkaufen sollten, dann für Summen, die wir einst für Leo Bittencourt oder Nils Petersen erzielt haben." Konkret bedeutet das, unter drei Millionen Euro Ablöse fängt Cottbus gar nicht an zu verhandeln.

Diese Summe erscheint in Zeiten dreistelliger Millionenablösen zwar gering, für die Lausitzer ist Mamba aber in den letzten Wochen zu einem der wichtigsten Spieler geworden. Insbesondere seine Schnelligkeit ist bei den Gegnern gefürchtet. "Wenn wir Mamba abgeben, dann muss es sich für Cottbus wirtschaftlich lohnen", so Wollitz, der auch schon einen Plan B in der Tasche hat, für den Fall das der Angreifer wirklich wechselt. "Wenn es so kommt, werden wir einen mindestens adäquaten Ersatz präsentieren", so Wollitz gegenüber rbb|24.



Die Tatsache, dass sich der Spitzenreiter der Regionalliga Nordost konkret mit diesem Szenario befasst, zeigt, wie ernst die Cottbuser die Gerüchte nehmen. Trotzdem hofft Wollitz, dass der 22-Jährige bleibt. "Er hat sich bei uns hervorragend entwickelt. Vorher zog er von Verein zu Verein. In Cottbus haben wir ihm Vertrauen geschenkt und hoffen, dass er uns das weiter zurückgeben wird."