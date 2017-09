Video: Sportplatz | 01.09.2017 | Gina Lückenkemper

"Berlin fliegt!" geht in die 7. Runde - Spektakulärer Saisonabschied für die Leichtathleten

01.09.17 | 19:58 Uhr

Sechs Nationen, eine beeindruckende Kulisse und Spitzen-Leichtathletik: Zum siebten Mal duellieren sich bei "Berlin fliegt!" Athleten in den Disziplinen Weitsprung, Stabhochsprung und 30-Meter-Sprint. Deutschland ist Titelverteidiger, aber nicht Favorit. Von Stephanie Baczyk

Die sechs leuchtend blauen Sprint-Bahnen springen sofort ins Auge. Direkt vor dem Brandenburger Tor sind sie aufgebaut. "Das ist das Besondere, dieses 'Nah-dran-sein' an den Athleten", schwärmt Marco Buxmann, der Veranstaltungsdirektor des Deutschen Leichtathletik-Verbandes. "Dieses Jahr starten alle sechs Sprinterinnen gegeneinander, das ist neu."

"Berlin fliegt!" geht am Samstagabend in die siebte Runde - standesgemäß mit einem starken Teilnehmerfeld in den drei Disziplinen. Für das deutsche Team starten die Berlinerin Melanie Bauschke (Weitsprung), Karsten Dilla (Stabhochsprung) und Gina Lückenkemper (Sprint). "Das wird ein super Spektakel werden", freut sich Lückenkemper, die zuletzt bei der WM in London die 100 Meter unter 11 Sekunden gelaufen ist.



Infos im Netz Sa, 02.09.2017 | ab 18 Uhr - Berlin fliegt Vor dem Brandenburger Tor

Sechs Nationen, ganz viel Leidenschaft

Obwohl Deutschland den Wettbewerb fünfmal für sich entscheiden konnte, gelten die USA in diesem Jahr als Favorit. Mit Weitsprung-Olympiasiegerin Tianna Bartoletta und Stabhochsprung-Weltmeister Sam Kendricks haben sie zwei echte Granaten im Team. Die restliche internationale Konkurrenz kommt aus Italien, Spanien, Großbritannien und Frankreich. Die Veranstaltung zieht - weil sie von der Spannung lebt. Pro Disziplin gibt es vier Durchgänge, dabei je einen Versuch. Am Ende jeder Runde werden Punkte von eins bis sechs vergeben. Die Nation mit den meisten Punkten gewinnt. Verrückt: Beim Stabhochsprung können die Athleten pokern: Sie entscheiden, welche Höhe sie angehen wollen und übergeben ihre "Wunschhöhe" dann per Kuvert an die Schiedsrichter. Einzige Einschränkung: Wer sich einmal entschieden hat, darf die angegebene Höhe in den kommenden Runden über- aber nicht unterbieten.



Freier Eintritt für die Zuschauer

Sprinterin Gina Lückenkemper setzt auf das Berliner Publikum. "Das wird wahnsinnig witzig werden, weil ich mich da gegen die Startgranaten der Welt behaupten muss über 30 Meter", sagt die 20-Jährige und lacht. "Wer mich kennt, weiß, dass ich gerne mal schlafe am Start. Ich hoffe, dass die Berliner mich da ordentlich wachrütteln." Die Zuschauer müssen am Brandenburger Tor übrigens keinen Eintritt zahlen - die Tore werden erst geschlossen, wenn die Tribünen voll sind. "Berlin fliegt!" ist für die Leichtathleten gleichzeitig der offizielle Saisonabschied - klar, dass sie vor toller Kulisse und einem begeisterten Publikum noch mal zeigen wollen, was sie draufhaben. Lukrativ ist die Teilnahme zudem: Das Siegerteam darf sich über 24.000 Euro freuen.