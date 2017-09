Alba Berlin musste in seinem ersten Spiel beim Vorbereitungsturnier "Costa del Sol" in Spanien eine herbe Niederlage hinnehmen. Gegen den Euroleague-Teilnehmer Unicaja Malaga verloren die Berliner im andalusischen Archidona klar mit 62:91 (33:42).

Beste Werfer der Berliner waren Dennis Clifford mit 16 Punkten sowie Akeem Vargas mit 13 Zählern. Neuzugang Stefan Peno kam auf zehn Punkte. Allerdings lief Alba von Beginn an einem Rückstand hinterher. Während Malaga in der ersten Hälfte gleich acht Drei-Punkt-Würfe traf, vergaben die Berliner zu viele einfache Würfe. Kurz vor der Pause kamen sie zwar bis auf vier Punkte an die Spanier heran (33:37). Zu mehr aber reichte es nicht. Nach dem Seitenwechsel hatten die routinierten Spanier leichtes Spiel und konnten ihre Führung sukzessive ausbauen. Am Ende verlor Alba komplett den Faden.

Am Freitag steht das zweite Turnierspiel an. Wieder geht es gegen ein spanisches Spitzenteam: Der Gegner heißt Real Madrid.